Украинский игрок из Первой лиги может продолжить карьеру во Франции

Украинский вингер Вячеслав Собослой может продолжить карьеру в чемпионате Франции, сообщает Telegram-канал «ufua_project | Украинский футбол с низов».

При этом источник не называет конкретный клуб, который проявляет интерес к 17-летнему футболисту.

Интересно, что ранее перволиговая ФК ЮКСА объявила о прекращении сотрудничества с Вячеславом Собослоем, который так и не сыграл ни одного официального матча в составе первой команды клуба.

Ранее сообщалось, что в чемпионате Франции карьеру может продолжить и Илья Забарный.