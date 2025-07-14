Украинский игрок из Первой лиги может продолжить карьеру во Франции
Вячеслав Собослой недавно покинул ФК ЮКСА
Украинский вингер Вячеслав Собослой может продолжить карьеру в чемпионате Франции, сообщает Telegram-канал «ufua_project | Украинский футбол с низов».
При этом источник не называет конкретный клуб, который проявляет интерес к 17-летнему футболисту.
Интересно, что ранее перволиговая ФК ЮКСА объявила о прекращении сотрудничества с Вячеславом Собослоем, который так и не сыграл ни одного официального матча в составе первой команды клуба.
Ранее сообщалось, что в чемпионате Франции карьеру может продолжить и Илья Забарный.
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