Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинский игрок из Первой лиги может продолжить карьеру во Франции
Франция
14 июля 2025, 16:07 | Обновлено 14 июля 2025, 16:08
680
0

Украинский игрок из Первой лиги может продолжить карьеру во Франции

Вячеслав Собослой недавно покинул ФК ЮКСА

14 июля 2025, 16:07 | Обновлено 14 июля 2025, 16:08
680
0
Украинский игрок из Первой лиги может продолжить карьеру во Франции
ФК ЮКСА. Вячеслав Собослой

Украинский вингер Вячеслав Собослой может продолжить карьеру в чемпионате Франции, сообщает Telegram-канал «ufua_project | Украинский футбол с низов».

При этом источник не называет конкретный клуб, который проявляет интерес к 17-летнему футболисту.

Интересно, что ранее перволиговая ФК ЮКСА объявила о прекращении сотрудничества с Вячеславом Собослоем, который так и не сыграл ни одного официального матча в составе первой команды клуба.

Ранее сообщалось, что в чемпионате Франции карьеру может продолжить и Илья Забарный.

По теме:
После атаки врага на Одессу пострадало жилье диктора стадиона Черноморец
Карпаты Львов – Вольфсбергер – 3:3. Видео голов и обзор матча
ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Шахтера нашел себе новый клуб за границей
ЮКСА Тарасовка Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу чемпионат Франции по футболу трансферы свободный агент
Дмитрий Вус Источник: Telegram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Борнмут – Хиберниан. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Футбол | 14 июля 2025, 16:31 0
Борнмут – Хиберниан. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Борнмут – Хиберниан. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Поединок состоится 15 июля и начнется в 15:00 по Киеву

Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Бокс | 13 июля 2025, 21:27 0
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа

19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне пройдет большой поединок

Нормальный матч в исполнении ПСЖ. 17 мыслей после финала КЧМ
Футбол | 14.07.2025, 11:49
Нормальный матч в исполнении ПСЖ. 17 мыслей после финала КЧМ
Нормальный матч в исполнении ПСЖ. 17 мыслей после финала КЧМ
ФОТО. Буйный Энрике. После финала КЧМ ПСЖ – Челси игроки устроили потасовку
Футбол | 14.07.2025, 00:50
ФОТО. Буйный Энрике. После финала КЧМ ПСЖ – Челси игроки устроили потасовку
ФОТО. Буйный Энрике. После финала КЧМ ПСЖ – Челси игроки устроили потасовку
Стало известно, сколько заработал Челси за трофей клубного чемпионата мира
Футбол | 14.07.2025, 06:31
Стало известно, сколько заработал Челси за трофей клубного чемпионата мира
Стало известно, сколько заработал Челси за трофей клубного чемпионата мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Назван клуб, который заплатит за Забарного 70 млн после провала с ПСЖ
Назван клуб, который заплатит за Забарного 70 млн после провала с ПСЖ
12.07.2025, 23:39 5
Футбол
Известно, сколько заработала Свентек за трофей Уимблдона-2025
Известно, сколько заработала Свентек за трофей Уимблдона-2025
12.07.2025, 20:05 2
Теннис
Клубный рейтинг УЕФА: лидирует Реал, где Шахтер и Динамо
Клубный рейтинг УЕФА: лидирует Реал, где Шахтер и Динамо
12.07.2025, 17:58 18
Футбол
Что это было? Свентек прописала Анисимовой 6:0, 6:0 и взяла титул Уимблдона
Что это было? Свентек прописала Анисимовой 6:0, 6:0 и взяла титул Уимблдона
12.07.2025, 19:10 82
Теннис
Клуб Первой лиги отказался от подписания бывших звезд Динамо
Клуб Первой лиги отказался от подписания бывших звезд Динамо
13.07.2025, 12:36 1
Футбол
Отбор на Евроволей-2026. Украина бьет Италию у нее на поле
Отбор на Евроволей-2026. Украина бьет Италию у нее на поле
13.07.2025, 00:22 15
Волейбол
Динамо отправит в аренду сына легенды клуба
Динамо отправит в аренду сына легенды клуба
12.07.2025, 20:55 10
Футбол
Анисимова пояснила, почему в финале Уимблдона проиграла Свентек 0:6, 0:6
Анисимова пояснила, почему в финале Уимблдона проиграла Свентек 0:6, 0:6
13.07.2025, 07:37 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем