Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Супряга забил. Динамо уверенно разгромило Кишварду
Товарищеские матчи
Динамо Киев
06.07.2025 18:00 – FT 3 : 0
Кишварда
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
06 июля 2025, 19:48 | Обновлено 06 июля 2025, 20:05
891
10

Супряга забил. Динамо уверенно разгромило Кишварду

Киевляне убедительно взяли реванш за поражение 5 июля

06 июля 2025, 19:48 | Обновлено 06 июля 2025, 20:05
891
10
Супряга забил. Динамо уверенно разгромило Кишварду
ФК Динамо

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Товарищеский матч

«Динамо» – «Кишварда» – 3:0

Голы: Ярмоленко, 16, Супряга, 40, Задорожный, 43

Предупреждение: Гусев, 10

Удаление: Гусев, 29 (второе предупреждение)

«Динамо» (1 тайм): Суркис – Гусев (Караваев, 29), Дячук, Биловар, Волошин – Ярмоленко, Пихаленок, Шапаренко, Осипенко, Задорожный – Супряга

«Динамо» (2 тайм): Нещерет – Караваев, Попов, Захарченко, Дубинчак – Саленко, Михайленко – Торрес, Буяльский, Кабаев – Пономаренко

«Кишварда» (старт): Ковач – Биро, Чипетич, Липпаи, Хлумецкий, Меджеш, Керменди, Шолтес, Матанович, Спасич, Мешанович

«Кидричево Алюминий Спортны Парк» (Cловения)

ДИНАМО - КИШВАРДА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
ФК Полтава не смогла победить перволиговую Викторию
Отгрузили 5 мячей. Заря разгромила Есенице на сборах в Словении
ВИДЕО. Рикошет после штрафного. Шахтер пропустил гол от Словацко
Динамо Киев товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Кишварда контрольные матчи УПЛ отчеты Владислав Супряга
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Джошуа: «Реванш Усик – Дюбуа? Да он его просто сломает»
Бокс | 05 июля 2025, 22:16 0
Тренер Джошуа: «Реванш Усик – Дюбуа? Да он его просто сломает»
Тренер Джошуа: «Реванш Усик – Дюбуа? Да он его просто сломает»

Бен Дэвисон – о реванше между Дюбуа и Усиком

Генеральная репетиция. Шахтер назвал стартовый состав на матч со Словацко
Футбол | 06 июля 2025, 18:35 0
Генеральная репетиция. Шахтер назвал стартовый состав на матч со Словацко
Генеральная репетиция. Шахтер назвал стартовый состав на матч со Словацко

6 июля в 19:00 горняки проведут последний спарринг перед играми Лиги Европы

ФОТО. Ужас и слезы. В матче ПСЖ – Бавария случился жуткий момент
Футбол | 05.07.2025, 20:03
ФОТО. Ужас и слезы. В матче ПСЖ – Бавария случился жуткий момент
ФОТО. Ужас и слезы. В матче ПСЖ – Бавария случился жуткий момент
БЕЛЛЬЮ: «Реванш Усик – Дюбуа? Это будет его конец. Он нокаутирует»
Бокс | 06.07.2025, 00:12
БЕЛЛЬЮ: «Реванш Усик – Дюбуа? Это будет его конец. Он нокаутирует»
БЕЛЛЬЮ: «Реванш Усик – Дюбуа? Это будет его конец. Он нокаутирует»
ВИДЕО. Вторая желтая для сына легенды. Динамо получило удаление
Футбол | 06.07.2025, 18:43
ВИДЕО. Вторая желтая для сына легенды. Динамо получило удаление
ВИДЕО. Вторая желтая для сына легенды. Динамо получило удаление
Комментарии 10
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
sahka1981
Сьогодні зовсім інша гра була.
За сумою двох матчів пройшли далі)))
Ответить
+4
sania
Вцілому не погано Сподобались Торес і Саленко. Задорожний трохи маандражує. Зрозуміло чому Пономарьов не грає, жадний не по ділу і гри не читає. Хоче,що б всі під нього лаштувались.
Ответить
+2
Pavel_i_C0
Всіх вболівальників Динамо Київ з перемогою та непоганою грою сьогодні.. Тепер вболіваємо за Алькараса проти рашиста рубльова.. А ви, східняки, тримайтесь там, проти надпотужного чеського Словацко) Вам через чотири дні з дуже сильним Тампере грати))
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
Talya-Vi-Talya
🎉Вітаю, молодці, реванш удався.
Всі українці бажають ДК⚪🔵, щоб гарно підготувались, щоб довели що не дарма стали чемпіонами і гідно представили Україну🇺🇦🇺🇦🇺🇦 в ЛЧ! 🌠
І нарешті порадували муркотика 😻Ігорюшу. Віднині лише із ним😸 я асоціюю ДК, а на інших грубих антишахтарівських ботів мені все одно! 😊😊😊
Ответить
0
Mark4854590
Супряга забив. Як казала моя прабабця - Раз у год і палка стріляє)
Ответить
0
Arera
суркис на коленях умолял своего кремлёвского дружка орбана слить сегодня матч. Орбан и слил. Радовацца нечему. Игры как не было у дырявых так и нет. Жальгирис хлопнет динама как я сейчас хлопнул тапком муху на подокойнике!
Ответить
-7
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бомба от Турки Аль-Шейха. Организует четыре титульных боя за один вечер
Бомба от Турки Аль-Шейха. Организует четыре титульных боя за один вечер
05.07.2025, 10:40
Бокс
ФОТО. Лунин расплакался на тренировке Реала. Андрей узнал о трагедии
ФОТО. Лунин расплакался на тренировке Реала. Андрей узнал о трагедии
05.07.2025, 08:57 9
Футбол
БАКОЛЕ: «Дюбуа никогда не остановит Усика, это сделает только один боксер»
БАКОЛЕ: «Дюбуа никогда не остановит Усика, это сделает только один боксер»
05.07.2025, 06:28 6
Бокс
«Он больше этого заслужил». Энтони Джошуа – о реванше Усик – Дюбуа
«Он больше этого заслужил». Энтони Джошуа – о реванше Усик – Дюбуа
05.07.2025, 00:02 1
Бокс
Хаби АЛОНСО: «Ты должен немедленно уйти из мадридского Реала»
Хаби АЛОНСО: «Ты должен немедленно уйти из мадридского Реала»
05.07.2025, 08:14 1
Футбол
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
06.07.2025, 06:47
Бокс
Претендент на трансфер Забарного отказался от игрока сборной Украины
Претендент на трансфер Забарного отказался от игрока сборной Украины
05.07.2025, 14:07 1
Футбол
Хаби Алонсо выбрал замену Андрею Лунину в Реале
Хаби Алонсо выбрал замену Андрею Лунину в Реале
05.07.2025, 06:47 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем