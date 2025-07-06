Супряга забил. Динамо уверенно разгромило Кишварду
Киевляне убедительно взяли реванш за поражение 5 июля
Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...
Товарищеский матч
«Динамо» – «Кишварда» – 3:0
Голы: Ярмоленко, 16, Супряга, 40, Задорожный, 43
Предупреждение: Гусев, 10
Удаление: Гусев, 29 (второе предупреждение)
«Динамо» (1 тайм): Суркис – Гусев (Караваев, 29), Дячук, Биловар, Волошин – Ярмоленко, Пихаленок, Шапаренко, Осипенко, Задорожный – Супряга
«Динамо» (2 тайм): Нещерет – Караваев, Попов, Захарченко, Дубинчак – Саленко, Михайленко – Торрес, Буяльский, Кабаев – Пономаренко
«Кишварда» (старт): Ковач – Биро, Чипетич, Липпаи, Хлумецкий, Меджеш, Керменди, Шолтес, Матанович, Спасич, Мешанович
«Кидричево Алюминий Спортны Парк» (Cловения)
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Всі українці бажають ДК⚪🔵, щоб гарно підготувались, щоб довели що не дарма стали чемпіонами і гідно представили Україну🇺🇦🇺🇦🇺🇦 в ЛЧ! 🌠
І нарешті порадували муркотика 😻Ігорюшу. Віднині лише із ним😸 я асоціюю ДК, а на інших грубих антишахтарівських ботів мені все одно! 😊😊😊