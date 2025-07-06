Супряга забил. Динамо уверенно разгромило Кишварду

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Товарищеский матч

«Динамо» – «Кишварда» – 3:0

Голы: Ярмоленко, 16, Супряга, 40, Задорожный, 43

Предупреждение: Гусев, 10

Удаление: Гусев, 29 (второе предупреждение)

«Динамо» (1 тайм): Суркис – Гусев (Караваев, 29), Дячук, Биловар, Волошин – Ярмоленко, Пихаленок, Шапаренко, Осипенко, Задорожный – Супряга

«Динамо» (2 тайм): Нещерет – Караваев, Попов, Захарченко, Дубинчак – Саленко, Михайленко – Торрес, Буяльский, Кабаев – Пономаренко

«Кишварда» (старт): Ковач – Биро, Чипетич, Липпаи, Хлумецкий, Меджеш, Керменди, Шолтес, Матанович, Спасич, Мешанович

«Кидричево Алюминий Спортны Парк» (Cловения)

ДИНАМО - КИШВАРДА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА