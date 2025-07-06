Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

6 июля в 18:00 в Словении встретились Динамо Киев и венгерская команда Кишварда.

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Киевляне выиграли со счетом 3:0, таким образом отомстив за поражение 0:2 в предыдущем матче против Кишварды, который состоялся за день до этой встречи.

Товарищеский матч. 6 июля

Динамо Киев – Кишварда – 3:0

Голы: Ярмоленко, 16, Супряга, 40, Задорожный, 43

ГОЛ! Ярмоленко, 16 мин.

ГОЛ! Супряга, 40 мин.

ГОЛ! Задорожный, 43 мин.