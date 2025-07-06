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  4. Динамо – Кишварда – 3:0. Отомстили за поражение. Видео голов и обзор
Украина. Премьер лига
06 июля 2025, 19:57 |
670
0

Динамо – Кишварда – 3:0. Отомстили за поражение. Видео голов и обзор

6 июля прошел товарищеский матч с участием киевского клуба

06 июля 2025, 19:57 |
670
0
Динамо – Кишварда – 3:0. Отомстили за поражение. Видео голов и обзор
ФК Динамо Киев. Владислав Супряга

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

6 июля в 18:00 в Словении встретились Динамо Киев и венгерская команда Кишварда.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Киевляне выиграли со счетом 3:0, таким образом отомстив за поражение 0:2 в предыдущем матче против Кишварды, который состоялся за день до этой встречи.

Товарищеский матч. 6 июля
Динамо Киев – Кишварда – 3:0
Голы: Ярмоленко, 16, Супряга, 40, Задорожный, 43

ГОЛ! Ярмоленко, 16 мин.

ГОЛ! Супряга, 40 мин.

ГОЛ! Задорожный, 43 мин.

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Динамо Киев товарищеские матчи Андрей Ярмоленко чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Кишварда видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ Владислав Супряга Федор Задорожный
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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