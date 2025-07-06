Динамо – Кишварда – 3:0. Отомстили за поражение. Видео голов и обзор
6 июля прошел товарищеский матч с участием киевского клуба
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.
6 июля в 18:00 в Словении встретились Динамо Киев и венгерская команда Кишварда.
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Киевляне выиграли со счетом 3:0, таким образом отомстив за поражение 0:2 в предыдущем матче против Кишварды, который состоялся за день до этой встречи.
Товарищеский матч. 6 июля
Динамо Киев – Кишварда – 3:0
Голы: Ярмоленко, 16, Супряга, 40, Задорожный, 43
ГОЛ! Ярмоленко, 16 мин.
ГОЛ! Супряга, 40 мин.
ГОЛ! Задорожный, 43 мин.
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