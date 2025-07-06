Украина. Премьер лига06 июля 2025, 17:20 | Обновлено 06 июля 2025, 18:34
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Динамо определилось с составом на вторую игру против Кишварды
Подопечные Александра Шовковского попытаются взять реванш
06 июля 2025, 17:20 | Обновлено 06 июля 2025, 18:34
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6 июля в рамках подготовки к новому сезону киевское «Динамо» проведет второй спарринг против венгерской «Кишварды».
Начало матча в 18:00 по Киеву.
В первой игре венгры были сильнее и победили киевлян со счетом 2:0.
Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский определился с основным составом команды, который попытается взять реванш у соперника.
Динамо Киев: Суркис, Ярмоленко, Пихаленок, Волошин, Шапаренко, Задорожный, Дячук, Осипенко, Беловар, Гусев, Пономаренко
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