Динамо определилось с составом на вторую игру против Кишварды

6 июля в рамках подготовки к новому сезону киевское «Динамо» проведет второй спарринг против венгерской «Кишварды».



Начало матча в 18:00 по Киеву.

В первой игре венгры были сильнее и победили киевлян со счетом 2:0.

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский определился с основным составом команды, который попытается взять реванш у соперника.

Динамо Киев: Суркис, Ярмоленко, Пихаленок, Волошин, Шапаренко, Задорожный, Дячук, Осипенко, Беловар, Гусев, Пономаренко