Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо определилось с составом на вторую игру против Кишварды
Украина. Премьер лига
06 июля 2025, 17:20 | Обновлено 06 июля 2025, 18:34
1757
5

Динамо определилось с составом на вторую игру против Кишварды

Подопечные Александра Шовковского попытаются взять реванш

06 июля 2025, 17:20 | Обновлено 06 июля 2025, 18:34
1757
5
Динамо определилось с составом на вторую игру против Кишварды
ФК Динамо Київ

6 июля в рамках подготовки к новому сезону киевское «Динамо» проведет второй спарринг против венгерской «Кишварды».

Начало матча в 18:00 по Киеву.

В первой игре венгры были сильнее и победили киевлян со счетом 2:0.

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский определился с основным составом команды, который попытается взять реванш у соперника.

Динамо Киев: Суркис, Ярмоленко, Пихаленок, Волошин, Шапаренко, Задорожный, Дячук, Осипенко, Беловар, Гусев, Пономаренко

По теме:
Звездный венгр Динамо: «Шовковский – легенда клуба»
ВИДЕО. Ярмоленко открыл счет в матче Динамо против Кишварды
Динамо – Кишварда. Текстовая трансляция. LIVE
Динамо Киев Кишварда товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ стартовые составы учебно-тренировочные сборы
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(28)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: ПСЖ, похоже, изменил планы касательно Забарного
Футбол | 06 июля 2025, 00:21 2
Источник: ПСЖ, похоже, изменил планы касательно Забарного
Источник: ПСЖ, похоже, изменил планы касательно Забарного

Парижане решили отложить трансфер украинца

У нападающего Реала и клуба возникло разногласие. Игрок может сменить клуб
Футбол | 06 июля 2025, 16:27 0
У нападающего Реала и клуба возникло разногласие. Игрок может сменить клуб
У нападающего Реала и клуба возникло разногласие. Игрок может сменить клуб

Эндрика хотят отдать в аренду

Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Бокс | 06.07.2025, 06:47
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
5 украинок сыграют на Кубке мира по шахматам в Батуми
Другие виды | 06.07.2025, 11:22
5 украинок сыграют на Кубке мира по шахматам в Батуми
5 украинок сыграют на Кубке мира по шахматам в Батуми
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Без комментариев. Я не понимала вообще, что происходит»
Теннис | 05.07.2025, 21:52
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Без комментариев. Я не понимала вообще, что происходит»
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Без комментариев. Я не понимала вообще, что происходит»
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Pavel_i_C0
Перегляд молоді продовжується. Головне без травм. Тільки Київ!! Перемога сьогодні не обов'язкова
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Dynamo forever
Нормальный состав, молодёжь и опыт и новый нападающий. Кстати перспективный. 
 Замена Ванату. Удачи и без травм.
Ответить
0
sahka1981
Ну судячи зі складу, то на реванш, не дуже розраховують. Пять чоловік з ю 19.
Ответить
0
zhyr
знову без форварда починають
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Назван лучший футболист в истории. Кто опередил Пеле и Марадону?
Назван лучший футболист в истории. Кто опередил Пеле и Марадону?
06.07.2025, 09:10 11
Футбол
Эдди Хирн посоветовал Усику не выходить на ринг против этого боксера
Эдди Хирн посоветовал Усику не выходить на ринг против этого боксера
05.07.2025, 05:34
Бокс
Дэвид Хэй назвал единственного боксера, который победит Усика
Дэвид Хэй назвал единственного боксера, который победит Усика
05.07.2025, 09:24
Бокс
Барселона продала игрока за смешные деньги. Ямаль умолял этого не делать
Барселона продала игрока за смешные деньги. Ямаль умолял этого не делать
05.07.2025, 21:58
Футбол
Бомба от Турки Аль-Шейха. Организует четыре титульных боя за один вечер
Бомба от Турки Аль-Шейха. Организует четыре титульных боя за один вечер
05.07.2025, 10:40
Бокс
Не ПСЖ и не Манчестер Сити. Назван клуб с самым дорогим составом в Европе
Не ПСЖ и не Манчестер Сити. Назван клуб с самым дорогим составом в Европе
04.07.2025, 19:23
Футбол
Хаби Алонсо выбрал замену Андрею Лунину в Реале
Хаби Алонсо выбрал замену Андрею Лунину в Реале
05.07.2025, 06:47 2
Футбол
БЕЛЛЬЮ: «Реванш Усик – Дюбуа? Это будет его конец. Он нокаутирует»
БЕЛЛЬЮ: «Реванш Усик – Дюбуа? Это будет его конец. Он нокаутирует»
06.07.2025, 00:12
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем