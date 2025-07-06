6 июля в 18:00 в Словении встречаются Динамо Киев и венгерская команда Кишварда.

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Это будет вторая встреча соперников. В первой игре днем ранее победу одержала команда из Венгрии (2:0).

Киевская команда ведет подготовку к квалификации Q2 Лиги чемпионов, где 24 и 31 июля сыграет с «Жальгирисом» (Литва) или «Хамрун Спартанс» (Мальта).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Кишварда» в украинской версии сайта.