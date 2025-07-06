06.07.2025 18:00 – 19’ 0 : 0
Украина. Премьер лига06 июля 2025, 18:06 | Обновлено 06 июля 2025, 18:35
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Динамо – Кишварда. Текстовая трансляция. LIVE
Следите за текстовой трансляцией товарищеского матча
06 июля 2025, 18:06 | Обновлено 06 июля 2025, 18:35
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6 июля в 18:00 в Словении встречаются Динамо Киев и венгерская команда Кишварда.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Это будет вторая встреча соперников. В первой игре днем ранее победу одержала команда из Венгрии (2:0).
Киевская команда ведет подготовку к квалификации Q2 Лиги чемпионов, где 24 и 31 июля сыграет с «Жальгирисом» (Литва) или «Хамрун Спартанс» (Мальта).
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Кишварда» в украинской версии сайта.
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