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Товарищеские матчи
Динамо Киев
06.07.2025 18:00 – 19 0 : 0
Кишварда
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
06 июля 2025, 18:06 | Обновлено 06 июля 2025, 18:35
1349
9

Динамо – Кишварда. Текстовая трансляция. LIVE

Следите за текстовой трансляцией товарищеского матча

06 июля 2025, 18:06 | Обновлено 06 июля 2025, 18:35
1349
9
Динамо – Кишварда. Текстовая трансляция. LIVE
ФК Динамо

6 июля в 18:00 в Словении встречаются Динамо Киев и венгерская команда Кишварда.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Это будет вторая встреча соперников. В первой игре днем ранее победу одержала команда из Венгрии (2:0).

Киевская команда ведет подготовку к квалификации Q2 Лиги чемпионов, где 24 и 31 июля сыграет с «Жальгирисом» (Литва) или «Хамрун Спартанс» (Мальта).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Кишварда» в украинской версии сайта.

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Динамо Киев товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Кишварда контрольные матчи УПЛ текстовая трансляция
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 9
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Pavel_i_C0
Вилучення таке собі, але Гусєву світить чергова оренда 
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Singularis
Сам дед Суркис на воротах?
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-2
Pavel_i_C0
Ярмоленко 1-0
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-3
Умник
Интересно.за сколько минут найдут мяч в кукурузе?))))
Поле колоритное)))
Ответить
-3
Talya-Vi-Talya
Гол - І десь далеко вже замуркотів 😸Ігорюша!
Ответить
-4
Arera
Шо опять??
Ответить
-4
Arera
пешеход забил
Ответить
-6
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