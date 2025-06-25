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Украина. Премьер лига
25 июня 2025, 18:17 | Обновлено 25 июня 2025, 18:18
149
0

ФОТО. Верес провел интенсивную тренировку

Игроки прошли важные тесты

25 июня 2025, 18:17 | Обновлено 25 июня 2025, 18:18
149
0
ФОТО. Верес провел интенсивную тренировку
ФК Верес

«Верес» продолжает подготовку к старту нового сезона в УПЛ. Команда интенсивно работает на учебно-тренировочных сборах.

Во время одной из тренировок состоялось важное тестирование. Футболисты прошли тест на скорость и физическое тестирование Yo-Yo. Также в программу тестов вошли прыжки в длину.

«Впереди – еще больше», – подвела итоги тренировки пресс-служба «Вереса».

Прошлый сезон команда Олега Шандрука завершила на девятом месте. В 30 матчах «Колос» набрал 36 очков.

Ранее сообщалось, что «Верес» попрощался с легендарным ветераном.

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Сергей Турчак Источник: ФК Верес
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