ФОТО. Верес провел интенсивную тренировку
Игроки прошли важные тесты
«Верес» продолжает подготовку к старту нового сезона в УПЛ. Команда интенсивно работает на учебно-тренировочных сборах.
Во время одной из тренировок состоялось важное тестирование. Футболисты прошли тест на скорость и физическое тестирование Yo-Yo. Также в программу тестов вошли прыжки в длину.
«Впереди – еще больше», – подвела итоги тренировки пресс-служба «Вереса».
Прошлый сезон команда Олега Шандрука завершила на девятом месте. В 30 матчах «Колос» набрал 36 очков.
Ранее сообщалось, что «Верес» попрощался с легендарным ветераном.
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