ФОТО. Верес провел интенсивную тренировку

«Верес» продолжает подготовку к старту нового сезона в УПЛ. Команда интенсивно работает на учебно-тренировочных сборах.

Во время одной из тренировок состоялось важное тестирование. Футболисты прошли тест на скорость и физическое тестирование Yo-Yo. Также в программу тестов вошли прыжки в длину.

«Впереди – еще больше», – подвела итоги тренировки пресс-служба «Вереса».

Прошлый сезон команда Олега Шандрука завершила на девятом месте. В 30 матчах «Колос» набрал 36 очков.

Ранее сообщалось, что «Верес» попрощался с легендарным ветераном.