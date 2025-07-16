Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Досрочное завершение из-за драки. Динамо уступило Осиеку на сборах
Товарищеские матчи
Динамо Киев
16.07.2025 18:00 – FT 0 : 1
Осиек
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Товарищеские матчи
16 июля 2025, 19:42 | Обновлено 16 июля 2025, 20:09
6691
69

Досрочное завершение из-за драки. Динамо уступило Осиеку на сборах

Команда Шовковского потеряла самоконтроль на фоне провокаций соперников

16 июля 2025, 19:42 | Обновлено 16 июля 2025, 20:09
6691
69
Досрочное завершение из-за драки. Динамо уступило Осиеку на сборах
ФК Динамо

После невыразительных «нулей» на табло товарищеского матча между киевским «Динамо» и румынским «Корвинулом» накануне (0:0), команда Александра Шовковского имела в расписании очередную контрольную игру уже на следующий день. И если до этого мы видели, как демонстрируют свои навыки условные «резервисты», то на этот раз тренерский штаб подготовил нам такой состав, который, за небольшими уточнениями, должен был уже через неделю начинать двухматчевое противостояние против мальтийского «Хамруна» в квалификации Лиги чемпионов УЕФА.

Но и существенно возрос уровень соперника – от Второй лиги Румынии до «элитного» дивизиона Хорватии и фактически третьей силы этой страны, «Осиека», который в предыдущей кампании провалился настолько, что даже не попал в еврокубки с итогового седьмого места в турнирной таблице. Но в этом футбольном году коллектив Симона Рожмана будет пытаться вернуть позиции, и поскольку украинский и хорватский чемпионаты стартуют одновременно, обе команды должны были иметь примерно одинаковый уровень игровой кондиции.

Однако «Динамо» в итоге, мягко говоря, не впечатлило своей игрой в очередной раз на этих австрийских сборах. Команда Шовковского оказалась под бешеной атакой уже с первых секунд, и при этом оказалась к этому не слишком готовой. Где-то полчаса киевляне в принципе не могли надолго задержаться с мячом у ног даже на своей половине. Но и до паники у ворот Нещерета дело так и не дошло.

Вот до чего дошло, так это до непонятных эмоций и столкновений при любом малейшем контакте между футболистами обеих сторон. Игроки «Осиека» местами откровенно провоцировали – это правда, но и «бело-синие» ничем не лучше, поддались на все эти провокации и в итоге превратили вторую половину встречи в собственном исполнении в какое-то безобразие!

А тут еще и до перерыва «Динамо» пропустило гол с прямого удара со штрафного в исполнении нападающего Якуповича, который сначала завелся с Ванатом, затем спровоцировал Дубинчака, и в итоге тот подарил ему стандарт, который был выполнен безупречно прямо в правую девятку. Ни к чему хорошему эти эмоции так и не привели.

И вроде бы тренеры должны были успокоить игроков во время перерыва. Да где там! Как только вернулись в игру, Шапаренко ударил по лицу Врбанича, который до этого и сам его толкал. Явным при этом было действие исключительно украинского исполнителя, поэтому его и удалили. Но в меньшинстве «Динамо» не осталось, потому что матч был товарищеским, поэтому тренеры договорились не убивать интригу.

Хотя убивать в итоге там было нечего. Киевляне при равных составах все равно играли так, как будто находились в меньшинстве, потому что постоянно не успевали ни до обороны, ни блок соперников в атаке преодолеть не могли. И здесь проявилась еще одна проблема команды Шовковского на этих сборах – она не может удержать себя в руках. А значит, под конец встречи мы смотрели только столкновения по всему полю. Арбитру на 84 минуте это в конце концов надоело.

Первый матч против «Хамруна» киевское «Динамо» проведет 22 июля.

Товарищеский матч.

«Динамо» Киев – «Осиек» - 0:1

Гол: Якупович, 37

Удаление: Шапаренко, 49 (неспортивное поведение)

«Динамо» Киев: Нещерет – Дубинчак, Михавко, Биловар, Караваев – Шапаренко, Михайленко – Кабаев, Пихаленок, Ярмоленко – Ванат.

Запасные: Суркис, Игнатенко, Бражко, Волошин, Торрес, Тимчик, Задорожный, Буяльский, Захарченко, Герреро, Брагару, Пономаренко.

«Осиек»: Маленица – Буквич, Еленич, Мкртчан, Гедеш – Врбанчич, Бабец – Омерович, Шопов, Живкович – Якупович.

Запасные: Цвиянович, Коларжик, Гашич, Буткович, Югович, Врбанац, Фаркаш, Барич, Жеравица, Туре, Гргич, Билич.

Стадион: «Krauterdorfstadion Sochau» (Зехау, Австрия).

Удары (в створ): 7 (4) – 8 (6)
Угловые: 2 – 2
Оффсайды: 1 – 0.

ДИНАМО КИЕВ - ОСИЕК. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 23°C

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб вынужденно сменил стадион для матчей еврокубка
Первое поражение ван Леувена. Кривбасс в спарринге уступил Гезтепе
Стало известно, состоится ли объединение Металлиста 1925 и Металлиста
Динамо Киев товарищеские матчи Осиек чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(59)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин получил предложение от Челси и МЮ. Он решил, за кого играть
Футбол | 16 июля 2025, 07:42 31
Лунин получил предложение от Челси и МЮ. Он решил, за кого играть
Лунин получил предложение от Челси и МЮ. Он решил, за кого играть

Вратарь хочет остаться в Мадриде

ОФИЦИАЛЬНО. Зарубежный клуб подписал украинца из Динамо
Футбол | 16 июля 2025, 13:34 6
ОФИЦИАЛЬНО. Зарубежный клуб подписал украинца из Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Зарубежный клуб подписал украинца из Динамо

Максим Дячук завершил переход в «Лехию»

Хаби Алонсо решил выгнать из Реала любимца Анчелотти
Футбол | 16.07.2025, 08:46
Хаби Алонсо решил выгнать из Реала любимца Анчелотти
Хаби Алонсо решил выгнать из Реала любимца Анчелотти
Александр УСИК: «То, что сказал обо мне Чисора – правда»
Бокс | 16.07.2025, 11:18
Александр УСИК: «То, что сказал обо мне Чисора – правда»
Александр УСИК: «То, что сказал обо мне Чисора – правда»
Испанский клуб рассчитывает на украинского вратаря. Никуда не отпустит
Футбол | 16.07.2025, 20:36
Испанский клуб рассчитывает на украинского вратаря. Никуда не отпустит
Испанский клуб рассчитывает на украинского вратаря. Никуда не отпустит
Комментарии 69
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
zhyr
Шовковському потрібно брати в помічники Лужного, або Кварцяного. Щось гравці занадто повірили в себе, потрібно опустити на землю. 3 червоні, ще й в товарняках, це фігня якась робиться
Ответить
+9
Показать Скрыть 1 ответ
verastepler
Вчергове показує рівень бидлячості деяких гравців Динамо, до цього щей коментар коментатора з тієї ж шайки----Тягає як шкодливого кота за шкірку----з якою насолодою він говорив проти хорватів наче рашиста якого Ванат спіймав.  
Ответить
+5
Der Gartenzwerg
Щось поганенько товарняки проходять - і результати так собі, і забивають мало
Ответить
+5
mini.f
Смотрел команду с Мальты, не плохие ребята, если упрутся -Динамо может не выиграть...
Ответить
+4
avk2307
Мені соромно що гравці Динамо третю гру тупо на емоціях грають. Ні тактики ні якихось змін у перерві. Понти і все. З такою грою, та ще як червону схватять в чергове то і з мальтійцями будуть проблеми.
Ответить
+3
ВОССТАВШИЙ ИЗ БАНА
В квалификации ЛЧ получат под хвостик!!
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Олег Мандрівник
Ну драка в товарняке это вообще зашквар 😁
Ответить
+3
Sergei Aalst
а как они забьют ,если ,,номинант,,Михавко постоянно назад и поперек! Откуда голы будут? если они процентаж точных пасов держат га уровне,(правда назад)
Ответить
+2
kadaad .
Чем дальше, тем Динамо все позорней и позорней!!!
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
Boodya
Ну і що вони в цьому матчі натренували??
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
Rrrrrrrr
Жах
Ответить
+1
Vovan78
Ліга Чемпіонів》Ліга Європи》Ліга націй і науй додому. З такою грою Динамо нічого не світить в єврокубках. Шовковський не може керувати цими звьоздами українського футболу. Вигравши минули чемпіонат динамівці деякі гравці Динамо прирівняли себе до богів футболу і почивають собі на Олімпі. Але скоро їм прийдеться спускатися на землю при чому дуже боляче при цьому пи...данутися об неї. Якщо Шовковський не зможе в найближчий час повернути на землю своїх гравців то не керуватиме він командою далі.
Ответить
+1
Перець
Ну хоть в бійці перемогли
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Три зірки)
Нужно еще 2 звезды нацепить))) Или снять)
Ответить
0
Main
Ой, уже и мальтийцы скоро будут грозной силой😂😂
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Vit18
Яке енергійне налаштування у хлопців на гру
Ответить
0
Катерина Монзуль
В черговий раз переконалася які мерзенні люди вболівають за за мій улюблений доки гроші платять Шахтар Донецьк 
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Alex
Команда не играет, проходов по флангам , удары , про прессинг вообще молчу так как даже такой соперник прессинговал  понимая надо высоко прессинговать если против сильнее соперника играешь иначе будут доминировать контролем  . Будет в европе то же что и в прошлом году
Ответить
0
Болела
В Ваната по суті в офіційному матчі друга жовта була б. І два вилучення за неспортивну поведінку. Шовковському тоеба щось їм трохи підкрутити.
Ответить
0
naverland
ДЫнамо в своем стиле. Не умеют играть и сразу лезут в драку ) 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дюбуа объяснил, почему был нокаутирован Усиком в первом бою
Дюбуа объяснил, почему был нокаутирован Усиком в первом бою
14.07.2025, 20:50 1
Бокс
«Лучший в истории». Кличко выбрал боксера, который сильнее Усика и брата
«Лучший в истории». Кличко выбрал боксера, который сильнее Усика и брата
14.07.2025, 23:51
Бокс
Это поворот. Лунина хочет купить клуб Ла Лиги, который будет играть в ЛЧ
Это поворот. Лунина хочет купить клуб Ла Лиги, который будет играть в ЛЧ
15.07.2025, 08:58 16
Футбол
Андрей ВОРОБЕЙ: «Мне трудно понять присутствие этого игрока в Шахтере»
Андрей ВОРОБЕЙ: «Мне трудно понять присутствие этого игрока в Шахтере»
15.07.2025, 09:54 2
Футбол
Луис Энрике принял решение по Забарному после катастрофы на КЧМ-2025
Луис Энрике принял решение по Забарному после катастрофы на КЧМ-2025
16.07.2025, 06:30 1
Футбол
Арда ТУРАН: «Я не мог терпеть их раньше и не могу терпеть сейчас»
Арда ТУРАН: «Я не мог терпеть их раньше и не могу терпеть сейчас»
14.07.2025, 23:36 1
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Усик – Дюбуа? Он его разберет и закончит досрочно»
Джозеф ПАРКЕР: «Усик – Дюбуа? Он его разберет и закончит досрочно»
16.07.2025, 06:12
Бокс
ФЛИК: «Я больше не могу это терпеть, хочу, чтобы он ушел из Барсы»
ФЛИК: «Я больше не могу это терпеть, хочу, чтобы он ушел из Барсы»
16.07.2025, 07:06
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем