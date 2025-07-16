Досрочное завершение из-за драки. Динамо уступило Осиеку на сборах

После невыразительных «нулей» на табло товарищеского матча между киевским «Динамо» и румынским «Корвинулом» накануне (0:0), команда Александра Шовковского имела в расписании очередную контрольную игру уже на следующий день. И если до этого мы видели, как демонстрируют свои навыки условные «резервисты», то на этот раз тренерский штаб подготовил нам такой состав, который, за небольшими уточнениями, должен был уже через неделю начинать двухматчевое противостояние против мальтийского «Хамруна» в квалификации Лиги чемпионов УЕФА.

Но и существенно возрос уровень соперника – от Второй лиги Румынии до «элитного» дивизиона Хорватии и фактически третьей силы этой страны, «Осиека», который в предыдущей кампании провалился настолько, что даже не попал в еврокубки с итогового седьмого места в турнирной таблице. Но в этом футбольном году коллектив Симона Рожмана будет пытаться вернуть позиции, и поскольку украинский и хорватский чемпионаты стартуют одновременно, обе команды должны были иметь примерно одинаковый уровень игровой кондиции.

Однако «Динамо» в итоге, мягко говоря, не впечатлило своей игрой в очередной раз на этих австрийских сборах. Команда Шовковского оказалась под бешеной атакой уже с первых секунд, и при этом оказалась к этому не слишком готовой. Где-то полчаса киевляне в принципе не могли надолго задержаться с мячом у ног даже на своей половине. Но и до паники у ворот Нещерета дело так и не дошло.

Вот до чего дошло, так это до непонятных эмоций и столкновений при любом малейшем контакте между футболистами обеих сторон. Игроки «Осиека» местами откровенно провоцировали – это правда, но и «бело-синие» ничем не лучше, поддались на все эти провокации и в итоге превратили вторую половину встречи в собственном исполнении в какое-то безобразие!

А тут еще и до перерыва «Динамо» пропустило гол с прямого удара со штрафного в исполнении нападающего Якуповича, который сначала завелся с Ванатом, затем спровоцировал Дубинчака, и в итоге тот подарил ему стандарт, который был выполнен безупречно прямо в правую девятку. Ни к чему хорошему эти эмоции так и не привели.

И вроде бы тренеры должны были успокоить игроков во время перерыва. Да где там! Как только вернулись в игру, Шапаренко ударил по лицу Врбанича, который до этого и сам его толкал. Явным при этом было действие исключительно украинского исполнителя, поэтому его и удалили. Но в меньшинстве «Динамо» не осталось, потому что матч был товарищеским, поэтому тренеры договорились не убивать интригу.

Хотя убивать в итоге там было нечего. Киевляне при равных составах все равно играли так, как будто находились в меньшинстве, потому что постоянно не успевали ни до обороны, ни блок соперников в атаке преодолеть не могли. И здесь проявилась еще одна проблема команды Шовковского на этих сборах – она не может удержать себя в руках. А значит, под конец встречи мы смотрели только столкновения по всему полю. Арбитру на 84 минуте это в конце концов надоело.

Первый матч против «Хамруна» киевское «Динамо» проведет 22 июля.

Товарищеский матч.

«Динамо» Киев – «Осиек» - 0:1

Гол: Якупович, 37

Удаление: Шапаренко, 49 (неспортивное поведение)

«Динамо» Киев: Нещерет – Дубинчак, Михавко, Биловар, Караваев – Шапаренко, Михайленко – Кабаев, Пихаленок, Ярмоленко – Ванат.

Запасные: Суркис, Игнатенко, Бражко, Волошин, Торрес, Тимчик, Задорожный, Буяльский, Захарченко, Герреро, Брагару, Пономаренко.

«Осиек»: Маленица – Буквич, Еленич, Мкртчан, Гедеш – Врбанчич, Бабец – Омерович, Шопов, Живкович – Якупович.

Запасные: Цвиянович, Коларжик, Гашич, Буткович, Югович, Врбанац, Фаркаш, Барич, Жеравица, Туре, Гргич, Билич.

Стадион: «Krauterdorfstadion Sochau» (Зехау, Австрия).

Удары (в створ): 7 (4) – 8 (6)

Угловые: 2 – 2

Оффсайды: 1 – 0.

ДИНАМО КИЕВ - ОСИЕК. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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