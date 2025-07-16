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Динамо Киев
16.07.2025 18:00 - : -
Осиек
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Товарищеские матчи
16 июля 2025, 02:16 | Обновлено 16 июля 2025, 02:17
12
0

Динамо Киев – Осиек. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского матча

16 июля 2025, 02:16 | Обновлено 16 июля 2025, 02:17
12
0
Динамо Киев – Осиек. Текстовая трансляция матча
ФК Динамо

В среду, 16-го липня, состоится товарищеский матч, в котором сразятся «Динамо Киев» и хорватский «Осиек». Матч пройдет в Зехауе (Австрия), на поле стадиона «Krauterdorfstadion Sochau», начало в 18:00.

«Резервный» состав команды Александра Шовковского отстрелялся в товарищеской игре против румынского «Корвинула» накануне (0:0), и теперь «основе» предстоит сыграть свою игру против хорватского коллектива. Надеемся на более результативный футбол. «Осиек»в прошлом сезоне финишировал седьмым, поэтому в еврокубки не попал, а вот «Динамо» уже через неделю предстоит сыграть против мальтийского «Хамруна».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо Киев» – «Осиек», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Динамо Киев
16 июля 2025 -
18:00
Осиек
Тотал больше 2.5 1.71 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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Динамо Киев товарищеские матчи Осиек чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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