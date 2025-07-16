В среду, 16-го липня, состоится товарищеский матч, в котором сразятся «Динамо Киев» и хорватский «Осиек». Матч пройдет в Зехауе (Австрия), на поле стадиона «Krauterdorfstadion Sochau», начало в 18:00.

«Резервный» состав команды Александра Шовковского отстрелялся в товарищеской игре против румынского «Корвинула» накануне (0:0), и теперь «основе» предстоит сыграть свою игру против хорватского коллектива. Надеемся на более результативный футбол. «Осиек»в прошлом сезоне финишировал седьмым, поэтому в еврокубки не попал, а вот «Динамо» уже через неделю предстоит сыграть против мальтийского «Хамруна».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо Киев» – «Осиек», за которой можно следить в украинской версии сайта.