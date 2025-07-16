Динамо – Осиек – 0:1. Киев готов к бою Усика. Видео гола и обзор матча

16 июля в рамках подготовки к новому сезону киевское «Динамо» встретилось с хорватским «Осиеком».

Подопечные Александра Шовковского уже готовятся к предстоящей встрече в квалификации Лиги чемпионов с мальтийским клубом – «Хамрун».

В первом тайме команды демонстрировали равную игру, но «Осиек» воспользовался своим шансом на 38-й минуте. Якупович отличился со штрафного.

Начало второго тайма началось с исключения Николая Шапаренко, отличившегося неспортивным поведением.

В итоге то же неспортивное поведение привело к тому, что главный арбитр матча досрочно завершил игру на 84-й минуте Конфликт между футболистами спровоцировал Владислав Ванат.

Товарищеский матч. 16 июля

Динамо Киев – Осиек (Хорватия) – 0:1 (второй тайм)

Голы: Якупович, 37

Удаление: Шапаренко, 46

«Динамо» Киев: Нещерет – Дубинчак, Михавко, Беловар, Караваев – Шапаренко, Михайленко – Кабаев, Пихалонок, Ярмоленко – Ванат.

Запасные: Суркис, Игнатенко, Бражко, Волошин, Торрес, Тимчик, Задорожный, Буяльский, Захарченко, Герреро, Брагару, Пономаренко.

Видео голов и обзор матча

Матч полностью