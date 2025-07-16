Динамо – Осиек – 0:1. Киев готов к бою Усика. Видео гола и обзор матча
Команды встретились в товарищеском матче
16 июля в рамках подготовки к новому сезону киевское «Динамо» встретилось с хорватским «Осиеком».
Подопечные Александра Шовковского уже готовятся к предстоящей встрече в квалификации Лиги чемпионов с мальтийским клубом – «Хамрун».
В первом тайме команды демонстрировали равную игру, но «Осиек» воспользовался своим шансом на 38-й минуте. Якупович отличился со штрафного.
Начало второго тайма началось с исключения Николая Шапаренко, отличившегося неспортивным поведением.
В итоге то же неспортивное поведение привело к тому, что главный арбитр матча досрочно завершил игру на 84-й минуте Конфликт между футболистами спровоцировал Владислав Ванат.
Товарищеский матч. 16 июля
Динамо Киев – Осиек (Хорватия) – 0:1 (второй тайм)
Голы: Якупович, 37
Удаление: Шапаренко, 46
«Динамо» Киев: Нещерет – Дубинчак, Михавко, Беловар, Караваев – Шапаренко, Михайленко – Кабаев, Пихалонок, Ярмоленко – Ванат.
Запасные: Суркис, Игнатенко, Бражко, Волошин, Торрес, Тимчик, Задорожный, Буяльский, Захарченко, Герреро, Брагару, Пономаренко.
Видео голов и обзор матча
Матч полностью
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