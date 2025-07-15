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Динамо Киев
16.07.2025 16:00 - : -
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Товарищеские матчи
15 июля 2025, 19:59 | Обновлено 15 июля 2025, 20:16
107
0

Динамо Киев – Осиек. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Матч начнется 16 июля в 16:00 по Киеву

15 июля 2025, 19:59 | Обновлено 15 июля 2025, 20:16
107
0
Динамо Киев – Осиек. Прогноз и анонс на товарищеский матч
ФК Динамо Киев

В среду, 16 июля состоится товарищеская игра между киевским «Динамо» и хорватским «Осиеком». По киевскому времени поединок начнется в 16:00.

Динамо Киев

В прошлом сезоне коллектив уже в семнадцатый раз в истории стал чемпионом Украины. За 30 игр в УПЛ команда набрала 70 баллов, опередив ближайших конкурентов «Александрию» на 3 очка. Также неплохо клуб выступил в кубке, однако в финале соревнований потерпел поражение от донецкого «Шахтера» в серии послематчевых пенальти. А вот на евроарене не задалось – в Лиге Европы «Динамо» смогло завоевать всего 4 очка за 8 матчей, занять 34-ю строчку таблицы и покинуть турнир.

Осиек

За 36 игр чемпионата Хорватии «Осиек» завоевал 42 очка и занял 7-е место, отстав от зоны еврокубков на 7 баллов. В кубке страны команда смогла дойти до ½ финала, однако там потерпела минимальное поражение от «Белупо». Из Лиги конференций коллектив вылетел еще на этапе квалификации от азербайджанской «Зиры».

Личные встречи

Команды уже встречались в товарищеских играх в 2017 и 2018 годах. Тогда победы со счетом 2:1 и 3:2 одержало киевское «Динамо».

Интересные факты

  • «Осиек» пропустил 52 гола в прошлом сезоне чемпионата Хорватии – 3-й самый плохой показатель среди всех команд.
  • В последних 10 официальных играх «Осиек» одержал 3 победы, дважды сыграл вничью и 5 раз проиграл.
  • «Динамо» пропустило всего 19 голов в прошлом сезоне УПЛ – лучшую защиту среди всех команд лиги.

Прогноз появится, как только коэффициенты станут доступны.

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Осиек Динамо Киев товарищеские матчи прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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