Нули в Борисполе. Виктория и Кудровка провели контрольный матч

«Кудровка» и «Виктория» продолжают работу на учебно-тренировочных сборах. Команды сыграли товарищеский матч.

«Виктория» готовится к старту сезона в Первой лиге. Прошлый чемпионат команда завершила на девятом месте.

Для «Кудровки» сезон 2024/25 станет дебютным в УПЛ. На летних сборах команда сыграла четыре спарринга в которых одержала одну победу и потерпела три поражения.

Поединок «Виктория» Сумы – «Кудровка» прошел без забитых мячей. Ни одной из команд не удалось реализовать с вои моменты.

Следующий спарринг «Кудровка» проведет 18 июля. Соперником станет «Левый Берег».

Товарищеский матч. 15 июля. Борисполь, стадион «Колос»

«Виктория» Сумы – «Кудровка» – 0:0