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Товарищеские матчи
Виктория Сумы
15.07.2025 14:00 – FT 0 : 0
Кудровка
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Украина. Премьер лига
15 июля 2025, 16:48 |
138
0

Нули в Борисполе. Виктория и Кудровка провели контрольный матч

Поединок прошел в Борисполе на стадионе «Колос»

15 июля 2025, 16:48 |
138
0
Нули в Борисполе. Виктория и Кудровка провели контрольный матч
ФК Кудровка

«Кудровка» и «Виктория» продолжают работу на учебно-тренировочных сборах. Команды сыграли товарищеский матч.

«Виктория» готовится к старту сезона в Первой лиге. Прошлый чемпионат команда завершила на девятом месте.

Для «Кудровки» сезон 2024/25 станет дебютным в УПЛ. На летних сборах команда сыграла четыре спарринга в которых одержала одну победу и потерпела три поражения.

Поединок «Виктория» Сумы – «Кудровка» прошел без забитых мячей. Ни одной из команд не удалось реализовать с вои моменты.

Следующий спарринг «Кудровка» проведет 18 июля. Соперником станет «Левый Берег».

Товарищеский матч. 15 июля. Борисполь, стадион «Колос»

«Виктория» Сумы – «Кудровка» – 0:0

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Источник: клуб Первой лиги может подписать сына известного вратаря
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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Виктория Сумы учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ Кудровка
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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