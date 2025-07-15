Нули в Борисполе. Виктория и Кудровка провели контрольный матч
Поединок прошел в Борисполе на стадионе «Колос»
«Кудровка» и «Виктория» продолжают работу на учебно-тренировочных сборах. Команды сыграли товарищеский матч.
«Виктория» готовится к старту сезона в Первой лиге. Прошлый чемпионат команда завершила на девятом месте.
Для «Кудровки» сезон 2024/25 станет дебютным в УПЛ. На летних сборах команда сыграла четыре спарринга в которых одержала одну победу и потерпела три поражения.
Поединок «Виктория» Сумы – «Кудровка» прошел без забитых мячей. Ни одной из команд не удалось реализовать с вои моменты.
Следующий спарринг «Кудровка» проведет 18 июля. Соперником станет «Левый Берег».
Товарищеский матч. 15 июля. Борисполь, стадион «Колос»
«Виктория» Сумы – «Кудровка» – 0:0
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