Украина. Первая лига15 июля 2025, 12:24 | Обновлено 15 июля 2025, 12:25
386
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Александрии перебрался в Первую лигу Украины
Артем Ситало стал игроком хмельницкого «Подолья»
15 июля 2025, 12:24 | Обновлено 15 июля 2025, 12:25
386
0
Бывший игрок «Александрии» Артем Ситало официально присоединился к хмельницкому «Подолью», выступающему в Первой лиге Украины. Об этом пишет клубная пресс-служба.
«👋 Поздравляем в клубе, Артем!», – лаконично говорится в сообщении.
По официальной информации, 35-летний форвард перебрался в хмельницкий клуб на правах свободного агента. Финансовые аспекты сделки не разглашаются. Артём будет выступать в новом клубе под 11 игровым номером.
Ранее вице-чемпион УПЛ признался, что не может найти новую команду
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 июля 2025, 07:36 3
Киевляне ищут клуб для Алексея Гусева
Футбол | 15 июля 2025, 12:57 0
Поединок состоится 15 июля в 20:00 по Киеву
Футбол | 15.07.2025, 06:43
Бокс | 14.07.2025, 19:07
Футбол | 14.07.2025, 20:32
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.07.2025, 00:15 75
14.07.2025, 13:40 13
13.07.2025, 09:25 4
14.07.2025, 22:27
14.07.2025, 07:48 10
14.07.2025, 00:50 2
14.07.2025, 07:12 1
13.07.2025, 12:36 1