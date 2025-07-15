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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Александрии перебрался в Первую лигу Украины
Украина. Первая лига
15 июля 2025, 12:24 | Обновлено 15 июля 2025, 12:25
386
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Александрии перебрался в Первую лигу Украины

Артем Ситало стал игроком хмельницкого «Подолья»

15 июля 2025, 12:24 | Обновлено 15 июля 2025, 12:25
386
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Александрии перебрался в Первую лигу Украины
ФК Подолье. Артем Ситало

Бывший игрок «Александрии» Артем Ситало официально присоединился к хмельницкому «Подолью», выступающему в Первой лиге Украины. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«👋 Поздравляем в клубе, Артем!», – лаконично говорится в сообщении.

По официальной информации, 35-летний форвард перебрался в хмельницкий клуб на правах свободного агента. Финансовые аспекты сделки не разглашаются. Артём будет выступать в новом клубе под 11 игровым номером.

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трансферы Подолье Хмельницкий Первая лига Украины трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: ФК Подолье
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