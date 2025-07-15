Кудровка и Виктория Сумы проводят контрольный матч. Стартовые составы

«Кудровка» и «Виктория» продолжают работу на учебно-тренировочных сборах. Команды проведут контрольный поединок.

«Виктория» готовится к старту сезона в Первой лиге. Прошлый чемпионат команда завершила на девятом месте. «Виктория» уже провела несколько спаррингов. В последнем из них команда обыграла ФК «Чернигов» со счетом 1:0.

Для «Кудровки» сезон 2024/25 будет дебютным в УПЛ. Команда заняла четвертое место в Первой лиге, а в переходных матчах прошла «Ворсклу».

На летних учебно-тренировочных сборах «Кудровка» сыграла четыре контрольных матча. Команда обыграла «Шахтер» U-19 (3:1) а также уступила СК «Полтава» (1:2) и «Оболони» (0:2). В предыдущем спарринге «Кудровка» проиграла «Вересу» (0:1), пропустив на последних минутах.