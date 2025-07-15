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Украина. Премьер лига
15 июля 2025, 13:27 |
238
0

Кудровка и Виктория Сумы проводят контрольный матч. Стартовые составы

Поединок пройдет в Борисполе на стадионе «Колос» и начнется в 14:00

15 июля 2025, 13:27 |
238
0
Кудровка и Виктория Сумы проводят контрольный матч. Стартовые составы
ФК Кудровка

«Кудровка» и «Виктория» продолжают работу на учебно-тренировочных сборах. Команды проведут контрольный поединок.

«Виктория» готовится к старту сезона в Первой лиге. Прошлый чемпионат команда завершила на девятом месте. «Виктория» уже провела несколько спаррингов. В последнем из них команда обыграла ФК «Чернигов» со счетом 1:0.

Для «Кудровки» сезон 2024/25 будет дебютным в УПЛ. Команда заняла четвертое место в Первой лиге, а в переходных матчах прошла «Ворсклу».

На летних учебно-тренировочных сборах «Кудровка» сыграла четыре контрольных матча. Команда обыграла «Шахтер» U-19 (3:1) а также уступила СК «Полтава» (1:2) и «Оболони» (0:2). В предыдущем спарринге «Кудровка» проиграла «Вересу» (0:1), пропустив на последних минутах.

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ Кудровка Виктория Сумы Первая лига Украины стартовые составы
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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