Кудровка и Виктория Сумы проводят контрольный матч. Стартовые составы
Поединок пройдет в Борисполе на стадионе «Колос» и начнется в 14:00
«Кудровка» и «Виктория» продолжают работу на учебно-тренировочных сборах. Команды проведут контрольный поединок.
«Виктория» готовится к старту сезона в Первой лиге. Прошлый чемпионат команда завершила на девятом месте. «Виктория» уже провела несколько спаррингов. В последнем из них команда обыграла ФК «Чернигов» со счетом 1:0.
Для «Кудровки» сезон 2024/25 будет дебютным в УПЛ. Команда заняла четвертое место в Первой лиге, а в переходных матчах прошла «Ворсклу».
На летних учебно-тренировочных сборах «Кудровка» сыграла четыре контрольных матча. Команда обыграла «Шахтер» U-19 (3:1) а также уступила СК «Полтава» (1:2) и «Оболони» (0:2). В предыдущем спарринге «Кудровка» проиграла «Вересу» (0:1), пропустив на последних минутах.
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