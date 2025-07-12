Забили на последней минуте. Верес в спарринге обыграл Кудровку
Поединок пройшел в Буче на стадионе «Юбилейный»
«Кудровка» и «Верес» учебно-тренировочные сборы перед стартом нового чемпионата проводят в Украине. Команды провели контрольный поединок.
Для «Кудровки» сезон 2025/26 будет дебютным в УПЛ. И товарищеский матч с представителем элитного дивизиона стал неплохой пробой сил.
Встреча закончилась победой «Вереса» со счетом 1:0. Решающий мяч на последней минуте матча забил Денис Ндукве.
«Кудровка» сыграла третий контрольный матч с представителями УПЛ и во всех потерпела поражения. Ранее «Кудровка» проиграла СК «полтава» 1:2 и киевской «Оболони» 0:2.
«Верес» же одержал третью победу подряд. Раньше команда обыграла тернопольськую «Ниву» (3:0) и «Колос» (3:2).
После спарринга с «Кудровкой» «Верес» проведет еще один товарищеский матч. Ровенский клуб сыграет с «Колосом-2». Начало встречи запланировано на 17:00.
Товарищеский матч. 11 июля. Буча
«Кудровка» – «Верес» – 0:1
Гол: Ндукве, 90
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наша молодежка с трудом обыграла команду, которая считается аутсайдером
19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне пройдет большой поединок