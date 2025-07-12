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Товарищеские матчи
Кудровка
12.07.2025 11:00 – FT 0 : 1
Верес
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Украина. Премьер лига
12 июля 2025, 13:26 |
83
0

Забили на последней минуте. Верес в спарринге обыграл Кудровку

Поединок пройшел в Буче на стадионе «Юбилейный»

12 июля 2025, 13:26 |
83
0
Забили на последней минуте. Верес в спарринге обыграл Кудровку
ФК Кудровка

«Кудровка» и «Верес» учебно-тренировочные сборы перед стартом нового чемпионата проводят в Украине. Команды провели контрольный поединок.

Для «Кудровки» сезон 2025/26 будет дебютным в УПЛ. И товарищеский матч с представителем элитного дивизиона стал неплохой пробой сил.

Встреча закончилась победой «Вереса» со счетом 1:0. Решающий мяч на последней минуте матча забил Денис Ндукве.

«Кудровка» сыграла третий контрольный матч с представителями УПЛ и во всех потерпела поражения. Ранее «Кудровка» проиграла СК «полтава» 1:2 и киевской «Оболони» 0:2.

«Верес» же одержал третью победу подряд. Раньше команда обыграла тернопольськую «Ниву» (3:0) и «Колос» (3:2).

После спарринга с «Кудровкой» «Верес» проведет еще один товарищеский матч. Ровенский клуб сыграет с «Колосом-2». Начало встречи запланировано на 17:00.

Товарищеский матч. 11 июля. Буча

«Кудровка» – «Верес» – 0:1

Гол: Ндукве, 90

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Верес Ровно учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ Кудровка Денис Ндукве
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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