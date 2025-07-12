Кудровка и Верес проводят контрольный матч

«Кудровка» и «Верес» учебно-тренировочные сборы перед стартом нового чемпионата проводят в Украине. Команды проведут пробу сил в контрольном матче.

Для «Кудровки» сезон будет дебютным в УПЛ. Команда заняла четвертое место в Первой лиге, а в переходных матчах прошла «Ворсклу».

На учебно-тренировочных сборах «Кудровка» сыграла три контрольных матча. Команда обыграла «Шахтер» U-19 (3:1) и уступила СК «Полтава» (1:2) и «Оболони» (0:2).

«Верес» провел два товарищеских поединка. Команда обыграла тернопольськую «Ниву» (3:0) и «Колос» (3:2).

После спарринга с «Кудровкой» «Верес» проведет еще один товарищеский матч. Ровенский клуб сыграет с «Колосом-2». Начало встречи запланировано на 17:00.