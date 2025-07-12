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Кудровка
12.07.2025 11:00 – 47 0 : 0
Верес
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Украина. Премьер лига
12 июля 2025, 10:47 | Обновлено 12 июля 2025, 10:48
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Кудровка и Верес проводят контрольный матч

Поединок пройдет в Буче на стадионе «Юбилейный» и начнется в 11:00

12 июля 2025, 10:47 | Обновлено 12 июля 2025, 10:48
190
0
Кудровка и Верес проводят контрольный матч
НК Верес

«Кудровка» и «Верес» учебно-тренировочные сборы перед стартом нового чемпионата проводят в Украине. Команды проведут пробу сил в контрольном матче.

Для «Кудровки» сезон будет дебютным в УПЛ. Команда заняла четвертое место в Первой лиге, а в переходных матчах прошла «Ворсклу».

На учебно-тренировочных сборах «Кудровка» сыграла три контрольных матча. Команда обыграла «Шахтер» U-19 (3:1) и уступила СК «Полтава» (1:2) и «Оболони» (0:2).

«Верес» провел два товарищеских поединка. Команда обыграла тернопольськую «Ниву» (3:0) и «Колос» (3:2).

После спарринга с «Кудровкой» «Верес» проведет еще один товарищеский матч. Ровенский клуб сыграет с «Колосом-2». Начало встречи запланировано на 17:00.

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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