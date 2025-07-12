Вторая победа за день. Верес в контрольном матче обыграл Колос-2
Поединок пройшел в Обухове
«Верес» продолжает подготовку к старту нового сезона. В субботу, 12 июля, команда провела два контрольных матча.
В первом поединке дня соперником «Вереса» стала «Кудровка», которая готовится к дебюту в УПЛ. «Верес» одержал победу со счетом 1:0, забив в конце матча.
Во втором контрольном матче дня «Верес» сыграл с «Колосом-2». Начало поединка пришлось отложить из-за воздушной тревоги.
«Верес» одержал победу и во втором спарринг дня. Ровенский клуб выиграл со счетом 2:1, а оба мяча в составе победителей забил игрок команды U-19 Владислав Сайчишин.
Товарищеский матч. 12 июля. Обухов
«Колос-2» Ковалевка – «Верес» Ровно – 1:2
Голы: гол – Сайчишин (2)
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