Вторая победа за день. Верес в контрольном матче обыграл Колос-2

«Верес» продолжает подготовку к старту нового сезона. В субботу, 12 июля, команда провела два контрольных матча.

В первом поединке дня соперником «Вереса» стала «Кудровка», которая готовится к дебюту в УПЛ. «Верес» одержал победу со счетом 1:0, забив в конце матча.

Во втором контрольном матче дня «Верес» сыграл с «Колосом-2». Начало поединка пришлось отложить из-за воздушной тревоги.

«Верес» одержал победу и во втором спарринг дня. Ровенский клуб выиграл со счетом 2:1, а оба мяча в составе победителей забил игрок команды U-19 Владислав Сайчишин.

Товарищеский матч. 12 июля. Обухов

«Колос-2» Ковалевка – «Верес» Ровно – 1:2

Голы: гол – Сайчишин (2)