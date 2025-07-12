Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Верес проводит контрольный матч с Колосом-2
Товарищеские матчи
Колос-2 Ковалевка
12.07.2025 17:00 - : -
Верес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
12 июля 2025, 16:46 |
142
0

Верес проводит контрольный матч с Колосом-2

Поединок пройдет в Обухове и начнется в 17:00

12 июля 2025, 16:46 |
142
0
Верес проводит контрольный матч с Колосом-2
НК Верес

«Верес» продолжает подготовку к старту нового сезона. В субботу, 12 июля, команда проведет два контрольных матча.

В первом поединке дня соперником «Вереса» стала «Кудровка», которая готовится к дебюту в УПЛ. «Верес» одержал победу со счетом 1:0, забив в конце матча.

Во втором контрольном матче дня «Верес» сыграет с «Колосом-2». Ранее «Верес» встречался с первой командой «Колоса» и одержал победу со счетом 3:2.

«Колос-2» в прошлом сезоне стал серебряным призером Второй лиги. Команда боролась за повышение в классе, но в переходных матчах проиграла хмельницкому «Подолью».

Поединок «Колос-2» – «Верес» пройдет в Обухове на стадионе им. Мельника. Начало встречи запланировано на 17:00.

По теме:
Карпаты – Вольфсбергер. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Лидер ЛНЗ сменил игровой номер, намекнув на свое будущее
Олег ОЧЕРЕТЬКО: «Туран сказал настраиваться на следующую игру»
товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Верес Ровно учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ Вторая лига Украины Колос-2 Ковалевка
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА выбросил клуб АПЛ из Лиги Европы
Футбол | 11 июля 2025, 18:58 9
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА выбросил клуб АПЛ из Лиги Европы
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА выбросил клуб АПЛ из Лиги Европы

Кристал Пэлас придется играть в Лиге конференций

Не участвовал в презентации. Арсенал покупает вингера сборной Англии
Футбол | 12 июля 2025, 16:14 1
Не участвовал в презентации. Арсенал покупает вингера сборной Англии
Не участвовал в презентации. Арсенал покупает вингера сборной Англии

Кристал Пэлас отпускает Эзе

Заявление Дьекереша: «Я на одном уровне с Холандом, Левандовски, Кейном»
Футбол | 12.07.2025, 16:50
Заявление Дьекереша: «Я на одном уровне с Холандом, Левандовски, Кейном»
Заявление Дьекереша: «Я на одном уровне с Холандом, Левандовски, Кейном»
Таблица коэффициентов. Шахтер сделал почин: итоги первой евронедели
Футбол | 12.07.2025, 06:23
Таблица коэффициентов. Шахтер сделал почин: итоги первой евронедели
Таблица коэффициентов. Шахтер сделал почин: итоги первой евронедели
Реал принял решение по Лунину после провала против ПСЖ
Футбол | 12.07.2025, 08:55
Реал принял решение по Лунину после провала против ПСЖ
Реал принял решение по Лунину после провала против ПСЖ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шахтер – Ильвес – 6:0. Дебют Турана и бенефис Алиссона. Видео голов и обзор
Шахтер – Ильвес – 6:0. Дебют Турана и бенефис Алиссона. Видео голов и обзор
10.07.2025, 23:59 15
Футбол
Первая ракетка – out. Анисимова выбила Соболенко и вышла в финал Уимблдона
Первая ракетка – out. Анисимова выбила Соболенко и вышла в финал Уимблдона
10.07.2025, 18:15 41
Теннис
Украина с неприличным счетом проиграла Польше и выбыла с Евроволея
Украина с неприличным счетом проиграла Польше и выбыла с Евроволея
10.07.2025, 18:50
Волейбол
ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм оформил один из самых дорогих трансферов в истории
ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм оформил один из самых дорогих трансферов в истории
11.07.2025, 00:51 1
Футбол
Британский супертяж не верит, что Усика можно победить. Назвал причину
Британский супертяж не верит, что Усика можно победить. Назвал причину
11.07.2025, 10:50
Бокс
ИБРАГИМОВИЧ: «Роналду забирал всю славу, а этот парень работал за него»
ИБРАГИМОВИЧ: «Роналду забирал всю славу, а этот парень работал за него»
12.07.2025, 04:45 3
Футбол
ХАВИ переживает трагедию: «Я никогда не ожидал, что это случится со мной»
ХАВИ переживает трагедию: «Я никогда не ожидал, что это случится со мной»
11.07.2025, 09:36 1
Футбол
РОНАЛДО: «Это самый сильный футболист, против которого я играл»
РОНАЛДО: «Это самый сильный футболист, против которого я играл»
11.07.2025, 05:28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем