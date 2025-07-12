Верес проводит контрольный матч с Колосом-2

«Верес» продолжает подготовку к старту нового сезона. В субботу, 12 июля, команда проведет два контрольных матча.

В первом поединке дня соперником «Вереса» стала «Кудровка», которая готовится к дебюту в УПЛ. «Верес» одержал победу со счетом 1:0, забив в конце матча.

Во втором контрольном матче дня «Верес» сыграет с «Колосом-2». Ранее «Верес» встречался с первой командой «Колоса» и одержал победу со счетом 3:2.

«Колос-2» в прошлом сезоне стал серебряным призером Второй лиги. Команда боролась за повышение в классе, но в переходных матчах проиграла хмельницкому «Подолью».

Поединок «Колос-2» – «Верес» пройдет в Обухове на стадионе им. Мельника. Начало встречи запланировано на 17:00.