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Товарищеские матчи
Кривбасс
06.07.2025 19:30 – FT 1 : 0
Браво
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Украина. Премьер лига
06 июля 2025, 21:47 | Обновлено 06 июля 2025, 22:04
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Первая победа ван Леувена. Кривбасс переиграл Браво благодаря позднему голу

Португальский легионер Рафаэль Бандейра забил победный гол на 82-й минуте

06 июля 2025, 21:47 | Обновлено 06 июля 2025, 22:04
495
0
Первая победа ван Леувена. Кривбасс переиграл Браво благодаря позднему голу
ФК Кривбасс

Криворожский «Кривбасс» провел второй контрольный матч на словенских сборах. Команда Патрика ван Леувена встретилась с пятой командой прошлого сезона чемпионата Словении – «Браво». Дебютировали с первых минут новички красно-белых: вратарь Кемкин, хорватский защитник Бекавац, а позже – израильский полузащитник Бар Лин.

Криворожцы начали поединок активнее соперника. Уже на 10-й минуте после классной подачи со стандарта вторым этажом пробивал Конате – Бульян каким-то чудом отбил мяч на угловой. Словенцы вскоре немного выровняли игру и ответили своим моментом, когда Пекара вывели на ударную позицию в штрафной – Кемкин вовремя вышел из ворот и ликвидировал угрозу.

«Кривбасс» продолжал вести игру. Вскоре Задерака сделал передачу справа – один из игроков на просмотре бил в упор, но Бульян снова сделал сэйв и не дал мячу пересечь линию ворот. Также красно-белые угрожали воротам соперника ударами с дальней и средней дистанции. Были неплохие попытки Бекаваца и Твердохлиба – выше ворот.

На вторую половину игры вышел обновленный состав команды. Неплохо вошли в игру еще два потенциальных новичка, которые действовали в центре обороны и слева. В целом команда сегодня играла на фоне нагрузок, поэтому темп игры был не таким высоким, как обычно. Но все равно Кривбасс выглядел лучше, острее впереди и проводил свои опасные атаки.

В последнюю 10-минутку криворожцы были вознаграждены за свое старание. Последовала подача от углового флажка от Бара Лина, один из новичков сделал скидку головой на линию вратарской, откуда мощным ударом в касание в ближний угол поразил цель Бандейра.

«Кривбасс» добыл непростую победу над клубом «Браво» (1:0), первую под руководством ван Леувена.

Товарищеский матч

6 июля 2025 года, Чатеж, Словения. Стадион «Терме Чатеж»

19:00. Кривбасс Кривой Рог (Украина) – Браво Любляна (Словения) – 1:0 (0:0)

Гол: Рафаэль Бандейра, 82.

Кривбасс (1 тайм): Александр Кемкин – Ян Юрчец, Бакари Конате, Владимир Виливальд, Анте Бекавац – Александр Каменский, Максим Задерака (к), Егор Твердохлиб, Хрвоє Илич (Бар Лин, 42), Глейкер Мендоса – новичок.

Кривбасс (2 тайм): Богдан Хома – Назар Попов, Рафаэль Бандейра, новичок, новичок – Ярослав Шевченко, Ноа Ндомбази, Майкен Гонсалес, Бар Лин, Артур Мыкитишин – Владимир Мулик.

Главный тренер: Патрик ван Леувен.

Браво (стартовый состав): Борна Бульян, Неманья Якшич (к), Кристалино Атемона, Гашпер Йован, Кенан Туабибу, Санди Нуханович, Виктор Нтино-Эмо Гидадо, Якослав Станкович, Мате Поплатник, Матич Иваншек, Мартин Пекар.

Запас: Урош Ликар, Лука Керин, Давид Стояновски, Матевж Шимновец, Лео Юсич, Вел Крашевец, Тимотей Дробеж, Бено Селан, Рок Копатин, Йоб Брецель, Траоре, Арнел Якупович.

Главный тренер: Алеш Арнол.

Видеообзор матча

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Николай Степанов Источник: ФК Кривбасс
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