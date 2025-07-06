Украина. Премьер лига06 июля 2025, 19:14 | Обновлено 06 июля 2025, 19:19
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Кривбасс назвал стартовый состав на спарринг против словенского Браво
6 июля в 19:30 криворожская команда проведет товарищеский матч
06 июля 2025, 19:14 | Обновлено 06 июля 2025, 19:19
222
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6 июля в 19:30 товарищеский матч сыграют Кривбасс Кривой Рог и словенская команда Браво Любляна.
Кривбасс проводит летние учебно-тренировочные сборы в Словении.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Игра проходит в TC Terme Čatež в словенском курорте Чатеж.
Криворожский Кривбасс занял 5-е место в УПЛ и ведет подготовку к новому сезону.
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Кривбасс назвал стартовый состав на спарринг против словенского Браво
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