Кривбасс назвал стартовый состав на спарринг против словенского Браво

6 июля в 19:30 товарищеский матч сыграют Кривбасс Кривой Рог и словенская команда Браво Любляна.

Кривбасс проводит летние учебно-тренировочные сборы в Словении.

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Игра проходит в TC Terme Čatež в словенском курорте Чатеж.

Криворожский Кривбасс занял 5-е место в УПЛ и ведет подготовку к новому сезону.

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