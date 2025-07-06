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Украина. Премьер лига
06 июля 2025, 19:14 | Обновлено 06 июля 2025, 19:19
222
0

Кривбасс назвал стартовый состав на спарринг против словенского Браво

6 июля в 19:30 криворожская команда проведет товарищеский матч

06 июля 2025, 19:14 | Обновлено 06 июля 2025, 19:19
222
0
Кривбасс назвал стартовый состав на спарринг против словенского Браво
ФК Кривбасс

6 июля в 19:30 товарищеский матч сыграют Кривбасс Кривой Рог и словенская команда Браво Любляна.

Кривбасс проводит летние учебно-тренировочные сборы в Словении.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра проходит в TC Terme Čatež в словенском курорте Чатеж.

Криворожский Кривбасс занял 5-е место в УПЛ и ведет подготовку к новому сезону.

Кривбасс назвал стартовый состав на спарринг против словенского Браво

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ Браво Любляна стартовые составы
Николай Степанов Источник: ФК Кривбасс
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