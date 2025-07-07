Кривбасс – Браво – 1:0. Видео гола и обзор матча

«Кривбасс» летние учебно-тренировочные сборы проводит в Словении. Команда Патрика ван Леувена в контрольном матче со счетом 1:0 обыграла словенский клуб «Браво».

Игроки «Кривбасса» активно начали поединок. Но стартовый штурм результата не принес. Со временем соперники выровняли игру и тоже не реализовали несколько моментов.

«Кривбасс» смог вырвать победу в конце матча. Победный гол на 82-й минуте забил Рафаэль Бандейра.

Товарищеский матч. 6 июля, Чатеж, Словения. Стадион «Терме Чатеж»

«Кривбасс» (Украина) – «Браво» Любляна (Словения) – 1:0

Гол: Бандейра, 82

Кривбасс (1 тайм): Александр Кемкин, Ян Юрчец, Бакари Конате, Владимир Виливальд, Анте Бекавац, Александр Каменский, Максим Задерака (к), Егор Твердохлиб, Хрвоє Илич (Бар Лин, 42), Глейкер Мендоса, новичок.

Кривбасс (2 тайм): Богдан Хома, Назар Попов, Рафаэль Бандейра, новичок, новичок, Ярослав Шевченко, Ноа Ндомбази, Майкен Гонсалес, Бар Лин, Артур Микитишин, Владимир Мулик.

Браво (стартовый состав): Борна Бульян, Неманья Якшич (к), Кристалино Атемона, Гашпер Йован, Кенан Туабибу, Санди Нуханович, Виктор Нтино-Эмо Гидадо, Якослав Станкович, Мате Поплатник, Матич Иваншек, Мартин Пекар.

Запас: Урош Ликар, Лука Керин, Давид Стояновски, Матевж Шимновец, Лео Юсич, Вел Крашевец, Тимотей Дробеж, Бено Селан, Рок Копатин, Йоб Брецель, Траоре, Арнел Якупович.

Видео гола и обзор матча

Видеозапись матча