Кривбасс – Браво Любляна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Українські клуби проводять контрольні матчі на зборах у літнє міжсезоння.

6 липня о 19:30 зустрічаються Кривбас Кривий Ріг та словенська команда Браво Любляна.

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Кривбас проводить літні навчально-тренувальні збори у Словенії.

Гра проходить у TC Terme Čatež у словенському курорті Чатеж.

Криворізький Кривбас зайняв 5-те місце в УПЛ і веде підготовку до нового сезону.

Кривбас – Браво Любляна. Дивитись онлайн. LIVE трансляція

Анонс матча