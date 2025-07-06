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Кривбасс
06.07.2025 19:30 - : -
Браво
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Украина. Премьер лига
06 июля 2025, 08:19 |
51
0

Кривбасс – Браво Любляна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 июля в 19:30 видеотрансляцию товарищеского матча

06 июля 2025, 08:19 |
51
0
Кривбасс – Браво Любляна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Кривбасс

Українські клуби проводять контрольні матчі на зборах у літнє міжсезоння.

6 липня о 19:30 зустрічаються Кривбас Кривий Ріг та словенська команда Браво Любляна.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Кривбас проводить літні навчально-тренувальні збори у Словенії.

Гра проходить у TC Terme Čatež у словенському курорті Чатеж.

Криворізький Кривбас зайняв 5-те місце в УПЛ і веде підготовку до нового сезону.

Кривбас – Браво Любляна. Дивитись онлайн. LIVE трансляція

Анонс матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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