Кривбасс – Браво Любляна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 6 июля в 19:30 видеотрансляцию товарищеского матча
Українські клуби проводять контрольні матчі на зборах у літнє міжсезоння.
6 липня о 19:30 зустрічаються Кривбас Кривий Ріг та словенська команда Браво Любляна.
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Кривбас проводить літні навчально-тренувальні збори у Словенії.
Гра проходить у TC Terme Čatež у словенському курорті Чатеж.
Криворізький Кривбас зайняв 5-те місце в УПЛ і веде підготовку до нового сезону.
Кривбас – Браво Любляна. Дивитись онлайн. LIVE трансляція
Анонс матча
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