Украина. Премьер лига02 июля 2025, 09:35 | Обновлено 02 июля 2025, 10:33
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Всего один форвард. Александрия назвала заявку на сборы в Австрии
Главный тренер команды Кирилл Нестеренко сделал свой выбор
02 июля 2025, 09:35 | Обновлено 02 июля 2025, 10:33
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Серебряный призер Украины представил список футболистов, которые отправились вместе с клубом на учебно-тренировочные сборы в Австрии.
Главный тренер команды Кирилл Нестеренко сформировал заявку из 25-ти игроков, среди которых присутствует португальский новичок Жота.
Интересно, что тренерский штаб подтянул к главной команде шестерых футболистов «Александрии-2».
Всего один форвард. Александрия назвала заявку на сборы в Австрии
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