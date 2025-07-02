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Украина. Премьер лига
02 июля 2025, 09:35 | Обновлено 02 июля 2025, 10:33
375
0

Всего один форвард. Александрия назвала заявку на сборы в Австрии

Главный тренер команды Кирилл Нестеренко сделал свой выбор

02 июля 2025, 09:35 | Обновлено 02 июля 2025, 10:33
375
0
Всего один форвард. Александрия назвала заявку на сборы в Австрии
ФК Александрия

Серебряный призер Украины представил список футболистов, которые отправились вместе с клубом на учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Главный тренер команды Кирилл Нестеренко сформировал заявку из 25-ти игроков, среди которых присутствует португальский новичок Жота.

Интересно, что тренерский штаб подтянул к главной команде шестерых футболистов «Александрии-2».

Всего один форвард. Александрия назвала заявку на сборы в Австрии

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чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига учебно-тренировочные сборы заявка
Андрей Витренко Источник: ФК Александрия
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