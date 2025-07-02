Серебряный призер Украины представил список футболистов, которые отправились вместе с клубом на учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Главный тренер команды Кирилл Нестеренко сформировал заявку из 25-ти игроков, среди которых присутствует португальский новичок Жота.

Интересно, что тренерский штаб подтянул к главной команде шестерых футболистов «Александрии-2».

Всего один форвард. Александрия назвала заявку на сборы в Австрии