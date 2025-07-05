Не получилось добыть положительный результат. Динамо проиграло Кишварде

В первом поединке на летних сборах в Словении, киевскому «Динамо» противостоял победитель второго дивизиона венгерского чемпионата «Кишварда».

Александр Шовковский на этот матч выставил экспериментальный стартовый состав, из-за чего сразу пали глаза на несыгранность некоторых футболистов. Стоит отдать должное «Кишварде», ведь в течение всего матча она гораздо активнее выглядела на поле, чем действующий чемпион Украины, и в конце концов открыла счет. Новичок команды Йорданов оторвался от Захарченко, и в падении головой отправил мяч в ворота.

Во втором тайме тренерский штаб «Динамо» полностью обновил состав, но и вышедшим на замену игрокам тоже не удавалось создать хоть какой-то момент у чужих ворот. Зато обрезка у собственных ворот привела к пенальти, который уверенно реализовал Матанович.

Лишь в конце игры, «Динамо» имело неплохие возможности возродить интригу, однако Пономаренко ударом издали попал в штангу, а на удар Биловара головой в упор среагировал Попович.

Товарищеский матч.

«Динамо» Киев - «Кишварда» - 0:2

Голы: Йорданов, 24, Матанович (пен.) 71

Предупреждения: Михайленко, 16, Попов, 30

«Динамо» Киев: Моргун (Игнатенко, 46) – Дубинчак (Гусев, 46), Попов (Биловар, 46), Захарченко (Дячук, 46), Караваев (Волошин, 46) – Михайленко (Осипенко, 46), Буяльский (Ярмоленко, 46), Саленко (Пихалёнок, 46) – Кабаев (Задорожный, 46), Торрес (Шапаренко, 46), Супряга (Пономаренко, 46)

«Кишварда» (1-й тайм): Попович – Йовичич, Матич, Олах – Надь, Мельник, Попула, Д. Солтеc, Мольнар – Новотны, Йорданов

«Кишварда» (2-й тайм): Попович – Мельник, Липпай, Хлумецки – Биро, И. Солтес, Корменди, Меддьеш – Масанович, Матанович, Спашич

Стадион: «Sportni park Aluminij» (Кидричево, Словения)