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Украина. Премьер лига
05 июля 2025, 19:50 | Обновлено 05 июля 2025, 20:26
3709
22

Не получилось добыть положительный результат. Динамо проиграло Кишварде

Киевляне проиграли первый спарринг на сборах венгерскому коллективу

05 июля 2025, 19:50 | Обновлено 05 июля 2025, 20:26
3709
22
Не получилось добыть положительный результат. Динамо проиграло Кишварде
Фк Кишварда

В первом поединке на летних сборах в Словении, киевскому «Динамо» противостоял победитель второго дивизиона венгерского чемпионата «Кишварда».

Александр Шовковский на этот матч выставил экспериментальный стартовый состав, из-за чего сразу пали глаза на несыгранность некоторых футболистов. Стоит отдать должное «Кишварде», ведь в течение всего матча она гораздо активнее выглядела на поле, чем действующий чемпион Украины, и в конце концов открыла счет. Новичок команды Йорданов оторвался от Захарченко, и в падении головой отправил мяч в ворота.

Во втором тайме тренерский штаб «Динамо» полностью обновил состав, но и вышедшим на замену игрокам тоже не удавалось создать хоть какой-то момент у чужих ворот. Зато обрезка у собственных ворот привела к пенальти, который уверенно реализовал Матанович.

Лишь в конце игры, «Динамо» имело неплохие возможности возродить интригу, однако Пономаренко ударом издали попал в штангу, а на удар Биловара головой в упор среагировал Попович.

Товарищеский матч.

«Динамо» Киев - «Кишварда» - 0:2

Голы: Йорданов, 24, Матанович (пен.) 71

Предупреждения: Михайленко, 16, Попов, 30

«Динамо» Киев: Моргун (Игнатенко, 46) – Дубинчак (Гусев, 46), Попов (Биловар, 46), Захарченко (Дячук, 46), Караваев (Волошин, 46) – Михайленко (Осипенко, 46), Буяльский (Ярмоленко, 46), Саленко (Пихалёнок, 46) – Кабаев (Задорожный, 46), Торрес (Шапаренко, 46), Супряга (Пономаренко, 46)

«Кишварда» (1-й тайм): Попович – Йовичич, Матич, Олах – Надь, Мельник, Попула, Д. Солтеc, Мольнар – Новотны, Йорданов

«Кишварда» (2-й тайм): Попович – Мельник, Липпай, Хлумецки – Биро, И. Солтес, Корменди, Меддьеш – Масанович, Матанович, Спашич

Стадион: «Sportni park Aluminij» (Кидричево, Словения)

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Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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Комментарии 22
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sania
Відверто слабко. Зрозуміло, що під навантаженням і склад експерементальний, але й Кішварда не Мансіті..До ЛЧ ще майже 20 днів, повинні налагодити..
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+3
Перець
Супряга лев матчу 
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+3
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sahka1981
Таке собі видовище. Експеременальний склад, багато молоді. Гра наче і рівна, а 0-2, навіс і пенальті на рівному місці, а в кінці гри стійка від Понамаренка і суперсевй від ворторя мадярів після удару впритул від Біловара. Як на мене, занадто вже переграє Шовковський з цими експерементами, Саленко, Захарченко, Задорожний, Осипенко, ну ще можна якось зрозуміти, але малий Гусєв, Супряга, люди весь сезон на лавці провели, і що на них реально розраховують? І так зрозуміло, що в чергову оренду віддадуть.
Завтра, певно більше людей з основи вийде. 
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+2
COBA
Мабуть проти таких грандів не варто робити товарняки. Потім психологічна травма може переслідувати команду.
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+1
MIRRA
...в ЛЧ буде черговий антирекорд
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+1
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Умник
А мне понравился Торес. Игрок неплохой, играет в касание.
Думаю будет толк.
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0
Муґунот Уух
В "клубє друзєй" сьогодні святкова вечірка?
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0
Boodya
Ну...багато експериментів, потрібні вони, чи ні? Думаю їх можна було б і на тренуваннях награвати, а в контрольних матчах все ж відточувати те, що буде гратись в офіційних.
Але я не тренер, не мені вирішувати.
Але що вчора, що сьогодні 2 наші команди на дерев'яних ногах.
Побачимо, що буде далі 
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0
Falko
Нема Ваната - нема перемоги ))
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0
MaximusOne
Динамо ще більш потужно зіграло чим Шахта, потужно від слова потуга.
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0
Talya-Vi-Talya
😱😨Оце так несподіванка! Сьогодні не вийшло порадувати 😿Котю... Але спишемо це на лише перший матч і експериментальний склад. Вже завтра в динамівців буде шанс реабілітуватись в його котячих😸 оченятках! 😊
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0
Андрій Заліщук
Гарні результати сьогодні в українських команд
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-1
Boodya
Ніколи не розумів таку цікавість до рахунків в контрольних матчах з боку любителів футболу 
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-1
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kadaad .
Не 0:1, а 0:2. Бездарная, бессмысленная игра от Динамо. В атаке вообще ноль моментов за два тайма, ну, а в защите все как всегда - дыра.
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-1
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Arera
cуркис снимайся с ЛЧ пока не поздно! Не позорь Украину!
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-4
AK.228
Ну ничего страшного 
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-4
Венгерское Порно👉👌
Хвалёная великая Днонама опозорилась Предпоследняя команда Венгрии поимела Предпоследнюю команду прошлогодней Лиги Европы👉👌
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-6
Arera
Хахахахаахаха! Привет из Харькова!!!
Ответить
-10
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