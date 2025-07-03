Динамо Киев

В субботу, 5 июля состоится товарищеский поединок между венгерской Кишвардой и киевским Динамо. По киевскому времени игра начнется в 18:00.

Динамо

В УПЛ в прошлом сезоне киевляне получили 70 очков в 30 матчах и в семнадцатый раз стали чемпионом Украины. Однако не так хорошо все сложилось на евроарене – за 8 поединков Лиги Европы «бело-синие» набрали всего 4 очка, заняли 34-ю строчку турнирной таблицы и покинули турнир. В Кубке Украины «Динамо» проиграло «Шахтеру» в серии пенальти, после ничьей 1:1 по итогу 120 сыгранных минут.

Кишварда

В сезоне 2024/25 коллектив стал чемпионом второго дивизиона Венгрии и был повышен в высшую лигу страны. За 30 игр коллектив завоевал 58 очков, оторвавшись от своего ближайшего оппонента на 5 баллов. В Кубке Венгрии Кишварда пробилась в четвертьфинал, однако там минимально уступила «Пакшу».

Интересные факты

«Динамо» – единственная команда в топ-30 лигах Европы, не потерпевшая ни одного поражения в чемпионате в сезоне 2024/25.

В последних 6 официальных поединках Кишварда одержала лишь 1 победу.

В сезоне УПЛ 2024/25 «Динамо» имело лучшую оборону – за 30 игр коллектив пропустил всего 19 голов.

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