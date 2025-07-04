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Кишварда
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Украина. Премьер лига
04 июля 2025, 23:26 |
78
0

Динамо Киев – Кишварда. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского матча

04 июля 2025, 23:26 |
78
0
Динамо Киев – Кишварда. Текстовая трансляция матча
Фк Динамо

В субботу, 5 июля, киевское «Динамо» проведет первый спарринг на учебно-тренировочном сборе в Словении. Соперником киевлян станет венгерская «Кишварда». Матч состоится в Заврче (Словения), на поле стадиона «Zavrc Sports Park», начало в 18:00 по киевскому времени.

«Динамо» завершило прошлый сезон на первом месте, прервав серию без золотых медалей, длившуюся 4 года. А сейчас команда проводит сборы перед стартом нового сезона, и первым соперником во время предсезонки команды Шовковского стала венгерская «Кишварда», которая также праздновала чемпионство, правда во втором дивизионе чемпионата Венгрии, и вернулась в высшую лигу. Поэтому интересно будет посмотреть, кому из чемпионов в этой игре улыбнется фортуна.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Кишварда», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Динамо Киев
5 июля 2025 -
18:00
Кишварда
Динамо с форой -1 1.55 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Кишварда текстовая трансляция
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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