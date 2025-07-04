В субботу, 5 июля, киевское «Динамо» проведет первый спарринг на учебно-тренировочном сборе в Словении. Соперником киевлян станет венгерская «Кишварда». Матч состоится в Заврче (Словения), на поле стадиона «Zavrc Sports Park», начало в 18:00 по киевскому времени.

«Динамо» завершило прошлый сезон на первом месте, прервав серию без золотых медалей, длившуюся 4 года. А сейчас команда проводит сборы перед стартом нового сезона, и первым соперником во время предсезонки команды Шовковского стала венгерская «Кишварда», которая также праздновала чемпионство, правда во втором дивизионе чемпионата Венгрии, и вернулась в высшую лигу. Поэтому интересно будет посмотреть, кому из чемпионов в этой игре улыбнется фортуна.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Кишварда», за которой можно следить в украинской версии сайта.