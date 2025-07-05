5 июля прошел товарищеский матч между командами Динамо Киев (Украина) и Кишварда (Венгрия).

Коллективы сыграли на стадионе Алюминий Спортни Парк в Австрии. Поединок завершился поражением бело-синих со счетом 0:2.

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Товарищеский матч. 5 июля

Динамо Киев (Украина) – Кишварда (Венгрия) – 0:2

Голы: Йорданов, 24, Матанович, 71 (пен.)

Видеообзор матча

Видеозапись матча