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Товарищеские матчи
Динамо Киев
05.07.2025 18:00 – FT 0 : 2
Кишварда
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Украина. Премьер лига
05 июля 2025, 20:05 | Обновлено 05 июля 2025, 20:17
2017
0

Динамо Киев – Кишварда – 0:2. Фиаско в спарринге. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

05 июля 2025, 20:05 | Обновлено 05 июля 2025, 20:17
2017
0
Динамо Киев – Кишварда – 0:2. Фиаско в спарринге. Видео голов и обзор матча
ФК Динамо Киев

5 июля прошел товарищеский матч между командами Динамо Киев (Украина) и Кишварда (Венгрия).

Коллективы сыграли на стадионе Алюминий Спортни Парк в Австрии. Поединок завершился поражением бело-синих со счетом 0:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч. 5 июля

Динамо Киев (Украина) – Кишварда (Венгрия) – 0:2

Голы: Йорданов, 24, Матанович, 71 (пен.)

Видеообзор матча

Видеозапись матча

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Динамо Киев Кишварда видео голов и обзор товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу пенальти
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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