05.07.2025 18:00 – FT 0 : 2
Украина. Премьер лига05 июля 2025, 20:05 | Обновлено 05 июля 2025, 20:17
2017
0
Динамо Киев – Кишварда – 0:2. Фиаско в спарринге. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
05 июля 2025, 20:05 | Обновлено 05 июля 2025, 20:17
2017
0
5 июля прошел товарищеский матч между командами Динамо Киев (Украина) и Кишварда (Венгрия).
Коллективы сыграли на стадионе Алюминий Спортни Парк в Австрии. Поединок завершился поражением бело-синих со счетом 0:2.
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Товарищеский матч. 5 июля
Динамо Киев (Украина) – Кишварда (Венгрия) – 0:2
Голы: Йорданов, 24, Матанович, 71 (пен.)
Видеообзор матча
Видеозапись матча
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