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Товарищеские матчи
Рух Львов
10.07.2025 12:00 – FT 1 : 1
Эпицентр
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Украина. Премьер лига
10 июля 2025, 17:36 |
262
0

Рух и Эпицентр завершили вничью прерванный из-за тревоги спарринг

Эпицентр смог уйти от поражения

10 июля 2025, 17:36 |
262
0
Рух и Эпицентр завершили вничью прерванный из-за тревоги спарринг
ФК Рух

«Рух» и «Эпицентр» прводят подготовку к старту нового сезона в УПЛ. Команды сыграли товарищеский матч на поле «Руха».

На 50-й минуте матча арбитр остановил поединок и отправил команды в раздевалки. Причиной послужила воздушная тревога..

На момент остановки матча «Рух» выигрывал 1:0. Гол на 17-й минуте матча забил Остап Притула.

Полузащитник «Руха» заметил, что голкипер «Эпицентра» далеко вышел из ворот. И из центрального круга отправил мяч в сетку.

«Эпицентр» спасся от поражения на 90+4-й минуте. Автором гола стал Вадим Сидун.

Товарищеский матч. 10 июля. Винники

«Рух» – «Эпицентр» – 1:1

Гол: Притула, 17 – Сидун, 90+4

«Рух»: Герета, Лях, Левицкий, Слюбик, Роман, Пидгурский, Бойко, Притула, Алмазбеков, Касарда, Рунич.

Видеозапись матча

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Сергей Турчак Источник: ФК Рух Львов
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