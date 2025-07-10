Украина. Премьер лига10 июля 2025, 06:17 | Обновлено 10 июля 2025, 06:20
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Рух Львов – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 10 июля в 12:00 видеотрансляцию товарищеского матча
10 июля 2025, 06:17 | Обновлено 10 июля 2025, 06:20
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Украинские клубы активно проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.
10 июля в 12:00 встречаются Рух Львов и Эпицентр Каменец-Подольский.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды сыграют спарринг на арене им. Б.Маркевича в Винниках (Львов).
Львовский Рух выступает в Премьер-лиге, а Эпицентр выиграл Первую лигу и поднялся в классе.
Рух Львов – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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