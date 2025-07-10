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Товарищеские матчи
Рух Львов
10.07.2025 12:00 - : -
Эпицентр
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
10 июля 2025, 06:17 | Обновлено 10 июля 2025, 06:20
14
0

Рух Львов – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 июля в 12:00 видеотрансляцию товарищеского матча

10 июля 2025, 06:17 | Обновлено 10 июля 2025, 06:20
14
0
Рух Львов – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Рух

Украинские клубы активно проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

10 июля в 12:00 встречаются Рух Львов и Эпицентр Каменец-Подольский.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды сыграют спарринг на арене им. Б.Маркевича в Винниках (Львов).

Львовский Рух выступает в Премьер-лиге, а Эпицентр выиграл Первую лигу и поднялся в классе.

Рух Львов – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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