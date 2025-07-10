Рух проводит контрольный матч с Эпицентром. Стартовые составы

«Рух» и «Эпицентр» продолжают подготовку к старту нового сезона в УПЛ. Команды проведут товарищеский матч на поле «Руха».

Для «Руха» этот матч станет третьим на летних учебно-тренировочных сборах. Ранее команда сыграла вничью 1:1 с «Агробизнесом», уступила тернопольськой «Ниве» со счетом 1:2, а затем обыграла «Черноморец» 1:0.

«Эпицентр» по итогам прошлого сезона стал чемпионом Первой лиги. Команда провела два контрольных матча. «Эпицентр» обыграл винницкую «Ниву» (4:0) и хмельницкое «Подолье» (1:0)

Матч «Рух» – «Черноморец» начнется в 12:00. Трансляция будет доступна на клубном YouTube-канале «Руха».