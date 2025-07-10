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10.07.2025 12:00 - : -
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Украина. Премьер лига
10 июля 2025, 11:29 | Обновлено 10 июля 2025, 11:30
297
0

Рух проводит контрольный матч с Эпицентром. Стартовые составы

Поединок пройдет на базе «Руха» в Винниках и начнется в 12:00

10 июля 2025, 11:29 | Обновлено 10 июля 2025, 11:30
297
0
Рух проводит контрольный матч с Эпицентром. Стартовые составы
ФК Рух

«Рух» и «Эпицентр» продолжают подготовку к старту нового сезона в УПЛ. Команды проведут товарищеский матч на поле «Руха».

Для «Руха» этот матч станет третьим на летних учебно-тренировочных сборах. Ранее команда сыграла вничью 1:1 с «Агробизнесом», уступила тернопольськой «Ниве» со счетом 1:2, а затем обыграла «Черноморец» 1:0.

«Эпицентр» по итогам прошлого сезона стал чемпионом Первой лиги. Команда провела два контрольных матча. «Эпицентр» обыграл винницкую «Ниву» (4:0) и хмельницкое «Подолье» (1:0)

Матч «Рух» – «Черноморец» начнется в 12:00. Трансляция будет доступна на клубном YouTube-канале «Руха».

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига стартовые составы контрольные матчи УПЛ Рух Львов Эпицентр Каменец-Подольский
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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