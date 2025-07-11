Рух – Эпицентр – 1:1. Утраченная победа. Видео голов и обзор матча
Эпицентр смог уйти от поражения в компенсированное время
«Рух» и «Эпицентр» продолжают подготовку к старту нового сезона в УПЛ. Команды провели товарищеский матч на поле «Руха».
«Рух» открыл счет на 17-й минуте матча. Гол забил Остап Притула.
Полузащитник «Руха» заметил, что голкипер «Эпицентра» далеко вышел из ворот. И из центрального круга отправил мяч в сетку.
На 50-й поединка матча арбитр остановил поединок и отправил команды в раздевалки. Причиной послужила воздушная тревога.
«Эпицентр» спасся от поражения на 90+4-й минуте. Автором гола стал Вадим Сидун.
Товарищеский матч. 10 июля. Винники
«Рух» – «Эпицентр» – 1:1
Гол: Притула, 17 – Сидун, 90+4
«Рух»: Герета, Лях, Левицкий, Слюбик, Роман, Пидгурский, Бойко, Притула, Алмазбеков, Касарда, Рунич.
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-тренер «Барселоны» остался без клуба
Валерий Василенко – о стартовом поединке «горняков» в квалификации ЛЕ