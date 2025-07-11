Рух – Эпицентр – 1:1. Утраченная победа. Видео голов и обзор матча

«Рух» и «Эпицентр» продолжают подготовку к старту нового сезона в УПЛ. Команды провели товарищеский матч на поле «Руха».

«Рух» открыл счет на 17-й минуте матча. Гол забил Остап Притула.

Полузащитник «Руха» заметил, что голкипер «Эпицентра» далеко вышел из ворот. И из центрального круга отправил мяч в сетку.

На 50-й поединка матча арбитр остановил поединок и отправил команды в раздевалки. Причиной послужила воздушная тревога.

«Эпицентр» спасся от поражения на 90+4-й минуте. Автором гола стал Вадим Сидун.

Товарищеский матч. 10 июля. Винники

«Рух» – «Эпицентр» – 1:1

Гол: Притула, 17 – Сидун, 90+4

«Рух»: Герета, Лях, Левицкий, Слюбик, Роман, Пидгурский, Бойко, Притула, Алмазбеков, Касарда, Рунич.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча