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Рух Львов
10.07.2025 12:00 – FT 1 : 1
Эпицентр
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Украина. Премьер лига
11 июля 2025, 13:53 |
126
0

Рух – Эпицентр – 1:1. Утраченная победа. Видео голов и обзор матча

Эпицентр смог уйти от поражения в компенсированное время

11 июля 2025, 13:53 |
126
0
Рух – Эпицентр – 1:1. Утраченная победа. Видео голов и обзор матча
ФК Рух

«Рух» и «Эпицентр» продолжают подготовку к старту нового сезона в УПЛ. Команды провели товарищеский матч на поле «Руха».

«Рух» открыл счет на 17-й минуте матча. Гол забил Остап Притула.

Полузащитник «Руха» заметил, что голкипер «Эпицентра» далеко вышел из ворот. И из центрального круга отправил мяч в сетку.

На 50-й поединка матча арбитр остановил поединок и отправил команды в раздевалки. Причиной послужила воздушная тревога.

«Эпицентр» спасся от поражения на 90+4-й минуте. Автором гола стал Вадим Сидун.

Товарищеский матч. 10 июля. Винники

«Рух» – «Эпицентр» – 1:1

Гол: Притула, 17 – Сидун, 90+4

«Рух»: Герета, Лях, Левицкий, Слюбик, Роман, Пидгурский, Бойко, Притула, Алмазбеков, Касарда, Рунич.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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