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  4. Сергей НАГОРНЯК: «Такие матчи, как с Рухом, идут нам на пользу»
Украина. Премьер лига
11 июля 2025, 12:41 | Обновлено 11 июля 2025, 12:49
101
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Сергей НАГОРНЯК: «Такие матчи, как с Рухом, идут нам на пользу»

Главный тренер «Эпицентра» прокомментировал результат спарринга с «Рухом»

11 июля 2025, 12:41 | Обновлено 11 июля 2025, 12:49
101
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Сергей НАГОРНЯК: «Такие матчи, как с Рухом, идут нам на пользу»
ФК Эпицентр. Сергей Нагорняк

«Эпицентр» продолжает подготовку к дебютному сезону в УПЛ. В Контрольном матче с «Рухом» команда сыграла вничью 1:1. Итоги матча подвел главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк.

«Такие матчи идут нам на пользу, потому что «Рух» уже четвертый сезон играет в Премьер-Лиге. Ребята уже привыкли к той интенсивности, к Премьер-Лиге. Нам же к этому нужно только привыкать, потому что у нас 4-5 игроков, которые играли в Премьер-Лиге, а так... команда молодая, большинство ребят, так сказать, еще не нюхали того пороха. А спарринги всегда полезны.

Впереди «Буковина», которая хоть и будет играть в Первой лиге, но сами знаете, как усиливается и ставит задачу на будущий сезон выйти в Премьер-Лигу. Затем у нас «Оболонь» и «Колос» – две команды УПЛ. Только в спаррингах с хорошими командами ты можешь почувствовать, чего ты стоишь. Для меня, поверьте, сегодняшний результат не был «кровь из носа» важным. Главное, как команда работает, какой смысл игры демонстрирует», – сказал Сергей Нагорняк.

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Сергей Турчак Источник: ФК Эпицентр
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vovei
это ж надо-движение-рух- ты фамилию тоже переводишь?
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