Сергей НАГОРНЯК: «Такие матчи, как с Рухом, идут нам на пользу»

«Эпицентр» продолжает подготовку к дебютному сезону в УПЛ. В Контрольном матче с «Рухом» команда сыграла вничью 1:1. Итоги матча подвел главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк.

«Такие матчи идут нам на пользу, потому что «Рух» уже четвертый сезон играет в Премьер-Лиге. Ребята уже привыкли к той интенсивности, к Премьер-Лиге. Нам же к этому нужно только привыкать, потому что у нас 4-5 игроков, которые играли в Премьер-Лиге, а так... команда молодая, большинство ребят, так сказать, еще не нюхали того пороха. А спарринги всегда полезны.

Впереди «Буковина», которая хоть и будет играть в Первой лиге, но сами знаете, как усиливается и ставит задачу на будущий сезон выйти в Премьер-Лигу. Затем у нас «Оболонь» и «Колос» – две команды УПЛ. Только в спаррингах с хорошими командами ты можешь почувствовать, чего ты стоишь. Для меня, поверьте, сегодняшний результат не был «кровь из носа» важным. Главное, как команда работает, какой смысл игры демонстрирует», – сказал Сергей Нагорняк.