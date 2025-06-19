ФОТО. Александрия под руководством Нестеренко начала летние сборы
Серебряный призер УПЛ начал подготовку к сезону на клубной базе
Серебряный призер Украинской Премьер-лиги, «Александрия» начала подготовку к предстоящему сезону 2025/26 на клубной базе.
Футболисты команды 18 июня вернулись из отпуска и провели первую тренировку под руководством нового тренера - Кирилла Нестеренко.
Планы клуба на следующие дни будут объявлены позже.
Напомним, что уже 24 июля «Александрия» сыграет свой первый матч в Q2 Лиги конференций против лузера пары АЕК Ларнака (Кипр) – «Партизан» (Сербия).
ФОТО. Александрия под руководством Нестеренко начала летний сбор
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