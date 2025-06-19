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  4. ФОТО. Александрия под руководством Нестеренко начала летние сборы
Украина. Премьер лига
19 июня 2025, 12:33 | Обновлено 19 июня 2025, 12:35
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0

ФОТО. Александрия под руководством Нестеренко начала летние сборы

Серебряный призер УПЛ начал подготовку к сезону на клубной базе

19 июня 2025, 12:33 | Обновлено 19 июня 2025, 12:35
190
0
ФОТО. Александрия под руководством Нестеренко начала летние сборы
ФК Александрия

Серебряный призер Украинской Премьер-лиги, «Александрия» начала подготовку к предстоящему сезону 2025/26 на клубной базе.

Футболисты команды 18 июня вернулись из отпуска и провели первую тренировку под руководством нового тренера - Кирилла Нестеренко.

Планы клуба на следующие дни будут объявлены позже.

Напомним, что уже 24 июля «Александрия» сыграет свой первый матч в Q2 Лиги конференций против лузера пары АЕК Ларнака (Кипр) – «Партизан» (Сербия).

ФОТО. Александрия под руководством Нестеренко начала летний сбор

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Александрия чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига фото учебно-тренировочные сборы Кирилл Нестеренко
Андрей Витренко Источник: ФК Александрия
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