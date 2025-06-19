Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Верес назвал лучшего игрока сезона 2024/25. Футболист уже покинул клуб
Украина. Премьер лига
19 июня 2025, 12:00 | Обновлено 19 июня 2025, 12:04
275
0

Верес назвал лучшего игрока сезона 2024/25. Футболист уже покинул клуб

Фанаты отдали наибольшее количество голосов за Николая Гайдучика

19 июня 2025, 12:00 | Обновлено 19 июня 2025, 12:04
275
0
Верес назвал лучшего игрока сезона 2024/25. Футболист уже покинул клуб
ФК Верес. Николай Гайдучик

Представитель Украинской Премьер-лиги, «Верес» Ровно, озвучил имя лучшего футболиста команды по версии фанатов в сезоне 2024/25.

Победу в номинации одержал 25-летний нападающий Николай Гайдучик, который уже попрощался с коллективом и перешел в житомирское «Полесье».

В сезоне 2024/25 Николай сыграл 33 поединка, в которых оформил семь голов и отдал два ассиста.

Интересно, что в течение игрового года Гайдучик трижды был признан игроком месяца - в октябре, декабре-феврале и мае.

По теме:
«Должен быть там». Легенда Шахтера – о назначении Турана
ФОТО. Александрия под руководством Нестеренко начала летние сборы
Хюбшман – о главном голе за Шахтер, ЧМ-2026, Луческу и Туране
Верес Ровно чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига лучший игрок Николай Гайдучик
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо узнало соперника во втором раунде квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 18 июня 2025, 13:11 39
Динамо узнало соперника во втором раунде квалификации Лиги чемпионов
Динамо узнало соперника во втором раунде квалификации Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне прошла очередная жеребьевка

Мельгоса объяснил катастрофу сборной Украины на молодежном Евро-2025
Футбол | 19 июня 2025, 08:02 12
Мельгоса объяснил катастрофу сборной Украины на молодежном Евро-2025
Мельгоса объяснил катастрофу сборной Украины на молодежном Евро-2025

Украинцы проиграли Нидерландам и вылетели из турнира

Бесславный вылет. Украина U-21 уступила Нидерландам
Футбол | 18.06.2025, 20:57
Бесславный вылет. Украина U-21 уступила Нидерландам
Бесславный вылет. Украина U-21 уступила Нидерландам
Украина на Евро-2025 U-21: когда наши ожидания – это наши проблемы
Футбол | 19.06.2025, 11:02
Украина на Евро-2025 U-21: когда наши ожидания – это наши проблемы
Украина на Евро-2025 U-21: когда наши ожидания – это наши проблемы
«Неудобная позиция». Ступар – о возможном пенальти в ворота Нидерландов
Футбол | 19.06.2025, 12:40
«Неудобная позиция». Ступар – о возможном пенальти в ворота Нидерландов
«Неудобная позиция». Ступар – о возможном пенальти в ворота Нидерландов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб снялся с чемпионата из-за войны в Украине
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб снялся с чемпионата из-за войны в Украине
17.06.2025, 14:36
Футбол
Аль-Хиляль вошел в историю клубных чемпионатов мира после матча с Реалом
Аль-Хиляль вошел в историю клубных чемпионатов мира после матча с Реалом
19.06.2025, 01:11
Футбол
Жеребьевка Лиги Европы. Шахтер узнал первого соперника в квалификации
Жеребьевка Лиги Европы. Шахтер узнал первого соперника в квалификации
17.06.2025, 16:12 53
Футбол
Александр УСИК: «Он меня ударил – бам, нокаут! Открыл глаза, Боже, я жив»
Александр УСИК: «Он меня ударил – бам, нокаут! Открыл глаза, Боже, я жив»
18.06.2025, 05:20 1
Бокс
Им не следовало приезжать. Топ-6 команд, которым не место на КЧМ
Им не следовало приезжать. Топ-6 команд, которым не место на КЧМ
18.06.2025, 12:34 29
Футбол
Итоговые таблицы Евро-2025 U-21. Определены все четвертьфиналисты
Итоговые таблицы Евро-2025 U-21. Определены все четвертьфиналисты
19.06.2025, 06:23 3
Футбол
НХЛ. Игрок Флориды: «Не знаю, как он это сделал. Невероятный гол»
НХЛ. Игрок Флориды: «Не знаю, как он это сделал. Невероятный гол»
17.06.2025, 16:30
Хоккей
Реброву за большие деньги предложили уйти из сборной. Он принял решение
Реброву за большие деньги предложили уйти из сборной. Он принял решение
18.06.2025, 08:19 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем