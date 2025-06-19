Верес назвал лучшего игрока сезона 2024/25. Футболист уже покинул клуб

Представитель Украинской Премьер-лиги, «Верес» Ровно, озвучил имя лучшего футболиста команды по версии фанатов в сезоне 2024/25.

Победу в номинации одержал 25-летний нападающий Николай Гайдучик, который уже попрощался с коллективом и перешел в житомирское «Полесье».

В сезоне 2024/25 Николай сыграл 33 поединка, в которых оформил семь голов и отдал два ассиста.

Интересно, что в течение игрового года Гайдучик трижды был признан игроком месяца - в октябре, декабре-феврале и мае.