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Украина. Премьер лига
19 июня 2025, 11:28 | Обновлено 19 июня 2025, 11:36
559
0

Хюбшман – о главном голе за Шахтер, ЧМ-2026, Луческу и Туране

Экс-полузащитник «Шахтера» дал эксклюзивное интервью Sport.ua

19 июня 2025, 11:28 | Обновлено 19 июня 2025, 11:36
559
0
Хюбшман – о главном голе за Шахтер, ЧМ-2026, Луческу и Туране
ФК Шахтер. Томаш Хюбшман

Экс-полузащитник «Шахтера», а сейчас спортивный менеджер сборной Чехии по футболу Томаш Хюбшман в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал о своем прощальном матче с участием друзей из донецкой команды и легенд чешского футбола. Еще бывший лидер «горняков» выделил главные моменты в своей карьере, а также высказался о наставнике сборной Румынии Мирче Луческу и новом коуче «Шахтера» Арде Туране.

– Томаш, расскажите о матче, в котором вам удалось собрать ваших друзей по «Шахтеру» и легенд чешского футбола!

– Сыграл прощальный матч. Попросил ребят, кто сможет и захочет, приехать. Сказал, чтобы они приезжали.

– В целом в поединке был счет 5:5! Получилось интересно?

– Я думаю, что результат в этом матче был не самым главным. Самое главное – это то, что мы собрались. Слава Богу, что так все получилось. Я думаю, что всем было приятно сыграть в этом поединке и что все получилось хорошо. Я думаю, что всем, кто принял участие в поединке, понравилось. Никто ни на что не жаловался, поэтому я очень рад.

– Кроме друзей из «Шахтера» у вас получилось пригласить на матч и легенд сборной Чехии, а это Павел Недвед, Петр Чех, Ян Коллер, Марек Янкуловски, Владимир Шмицер. Насколько легко их было пригласить на поединок?

– Я думаю, что сейчас ничего не легко, потому что у каждого есть своя жизнь и свое время. Я рад, что все решили вопросы со своими календарями, приехали и сыграли матч.

– Кстати, Петр Чех также в хоккей и играет?

– Петр Чех живет в Лондоне. Да-да, он продолжает играть хоккейным вратарем.

– Вам удалось собрать таких легенд из сборной Чехии! Как считаете, когда удастся Чехии опять собрать такое звездное поколение, которое у вас было?

– Честно говоря, не знаю. Конечно, хочется – чем раньше – тем лучше. Но это была очень сильная генерация игроков. Я буду очень рад, если бы очень быстро собралась такая команда. Но это молодежь должна работать над собой.

– В своей карьере за сборную Чехии что вы выделите самое главное?

– Выделю два момента. Это Евро-2004 в Португалии, когда мы дошли до полуфинала. И Евро-2012 в Украине и Польше, когда мы вышли в четвертьфинал. И также еще была победа со сборной Чехии на молодежном Евро-2002.

– Вы долго играли в качестве футболиста. В будущем в футболе где мы вас увидим? Хотите работать менеджером или тренером?

– Я с сентября 2024 года я работаю спортивным менеджером сборной Чехии.

– Какие шансы у Чехии попасть на чемпионат мира-2026? Чехия предыдущий раз на мундиале играла в 2006 году! Хочется Чехию уже увидеть на мировом первенстве. Томаш Соучек, Патрик Шик и компания смогут решить задачу?

– Мне тоже хочется, чтобы Чехия вышла на чемпионат мира. Мы не очень хорошо сыграли с хорватами. Но, я думаю, что все равно у нас шансы еще есть. И мы будем надеяться на то, что Чехия выйдет на чемпионат мира.

– «Шахтер» недавно в инстаграме опубликовал ваш знаменитый гол в ворота «Севильи». В вашей карьере это один из самых главных голов?

– Я не думаю. Для меня важнее был гол в первом победном матче четвертьфинала Кубка УЕФА 2008/2009 против «Марселя». Я думаю, этот гол был важнее. Но все равно, самое главное, это игра команды и результат команды. Не важно, кто забивает. Самое важное – это результат.

– А какой-то матч за «Шахтер» можете назвать самым важным в карьере?

– Было сыграно много хороших матчей. У нас было много хороших дерби с «Динамо» Киев. Можно сказать, что каждая игра с «Динамо» была как финал. Ни одна команде не хотела проиграть. Я думаю, что любой матч с «Динамо»! Но особенно хорошо запомнился «золотой матч» чемпионата Украины 2005/2006, который мы выиграли.

– Мирча Луческу в 79 лет возглавляет сборную Румынии. Как думаете, сможет он румынскую команду вывести на мундиаль-2026?

– Я надеюсь, что он сможет. Мы созваниваемся иногда. Я думаю, что Луческу – это хороший тренер.

– Новым наставником «Шахтера» стал турецкий специалист Арда Туран. Как, по вашему мнению, при нем донецкая команда будет играть?

– Я надеюсь, что Арда Туран приведет «Шахтер» туда, где он должен быть. «Шахтер» должен играть в Лиге чемпионов.

– Первым соперником «Шахтера» в новом сезоне еврокубков будет финский «Ильвес». Пройдут дончане такого соперника?

– Я в голове держу то, что «Шахтер» должен играть в Лиге чемпионов. Первый матч в евросезоне 25/26? Я надеюсь, что они пройдут «Ильвес».

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Томаш Хюбшман Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Арда Туран Мирча Луческу
Дмитрий Котков
Дмитрий Котков Sport.ua
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