Спарринг новичков УПЛ завершился победой Полтавы

ФК «Кудровка» и СК «Полтава» ведут подготовку к дебютному сезону в Украинской Премьер-лиге. Спарринг стал для команд первым на учебно-тренировочных сборах.

Счет в матче на 22-й минуте открыла «Полтава». Автором первого гола в летних контрольных матчах стал Денис Галенков. На 35 минуте полтавский клуб усилиями Владимира Одарюка увеличил преимущество.

«Кудровка» не хотела начинать с поражения и старалась переломить ход поединка. На 71-й минуте Михаил Шершень сократил отставание. Но это был последний успех игроков «Кудровки» в этом матче.

Товарищеский матч. 28 июня. Борисполь. Стадион «Колос»

ФК «Кудровка» – СК «Полтава» – 1:2

Голы: Шершень, 71 – Галенков, 22, Одарюк, 35