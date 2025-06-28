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Товарищеские матчи
Полтава
28.06.2025 14:00 – FT 2 : 1
Кудровка
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Украина. Премьер лига
28 июня 2025, 16:26 | Обновлено 28 июня 2025, 16:35
174
0

Спарринг новичков УПЛ завершился победой Полтавы

«Полтава» в товарищеском матче обыграла «Кудровку»

28 июня 2025, 16:26 | Обновлено 28 июня 2025, 16:35
174
0
Спарринг новичков УПЛ завершился победой Полтавы
СК Полтава

ФК «Кудровка» и СК «Полтава» ведут подготовку к дебютному сезону в Украинской Премьер-лиге. Спарринг стал для команд первым на учебно-тренировочных сборах.

Счет в матче на 22-й минуте открыла «Полтава». Автором первого гола в летних контрольных матчах стал Денис Галенков. На 35 минуте полтавский клуб усилиями Владимира Одарюка увеличил преимущество.

«Кудровка» не хотела начинать с поражения и старалась переломить ход поединка. На 71-й минуте Михаил Шершень сократил отставание. Но это был последний успех игроков «Кудровки» в этом матче.

Товарищеский матч. 28 июня. Борисполь. Стадион «Колос»

ФК «Кудровка» – СК «Полтава» – 1:2

Голы: Шершень, 71 – Галенков, 22, Одарюк, 35

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товарищеские матчи Полтава чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига стартовые составы контрольные матчи УПЛ Денис Галенков Владимир Одарюк Михаил Шершень
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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