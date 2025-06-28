Спарринг новичков УПЛ завершился победой Полтавы
«Полтава» в товарищеском матче обыграла «Кудровку»
ФК «Кудровка» и СК «Полтава» ведут подготовку к дебютному сезону в Украинской Премьер-лиге. Спарринг стал для команд первым на учебно-тренировочных сборах.
Счет в матче на 22-й минуте открыла «Полтава». Автором первого гола в летних контрольных матчах стал Денис Галенков. На 35 минуте полтавский клуб усилиями Владимира Одарюка увеличил преимущество.
«Кудровка» не хотела начинать с поражения и старалась переломить ход поединка. На 71-й минуте Михаил Шершень сократил отставание. Но это был последний успех игроков «Кудровки» в этом матче.
Товарищеский матч. 28 июня. Борисполь. Стадион «Колос»
ФК «Кудровка» – СК «Полтава» – 1:2
Голы: Шершень, 71 – Галенков, 22, Одарюк, 35
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