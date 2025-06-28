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Украина. Премьер лига
28 июня 2025, 13:44 | Обновлено 28 июня 2025, 14:01
465
0

Кудровка проводит спарринг с СК Полтава. Стартовые составы

Поединок новичков УПЛ пройдет в Борисполе на стадионе «Колос»

28 июня 2025, 13:44 | Обновлено 28 июня 2025, 14:01
465
0
Кудровка проводит спарринг с СК Полтава. Стартовые составы
СК Полтава

ФК «Кудровка» и СК «Полтава» готовятся к дебютному сезону в Украинской Премьер-лиге. Этот спарринг станет для обеих команд первым на учебно-тренировочных сборах.

ФК «Кудровка» прошлый сезон завершила на четвертом месте чемпионской группы Первой лиги. Команда получила право участвовать в переходных матчах за место в УПЛ. «Кудровка» проиграла первый матч «Ворскле», но в гостях взяла реванш и выбила соперника в серии пенальти.

СК «Полтава» проведет дебютный сезон в УПЛ. Команда заняла второе место в чемпионской группе Первой лиги и получила прямую путевку в элитный дивизион.

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига стартовые составы контрольные матчи УПЛ Полтава Кудровка
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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