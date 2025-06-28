Тренер дебютанта УПЛ: «Леоненко мог добиться большего. Эти люди одаренные»

Украинский специалист Сергей Нагорняк, возглавляющий ныне Эпицентр, заявил, что Артем Милевский, Александр Алиев и Виктор Леоненко не смогли полностью реализовать свой потенциал.

«Это ребята, у которых был необычайный талант, и они, поверьте мне, и так добились неплохих результатов. Тот же Леоненко. Они могли добиться гораздо большего. Это люди, одаренные талантом, который не каждый футболист имеет. Но, к сожалению, не все так сложилось, как им хотелось бы», – рассказал Нагорняк.

Сегодня Сергей Нагорняк возглавляет Эпицентр. Именно под его руководством клуб впервые в своей истории сумел пробиться в Украинскую Премьер-лигу, где и начнет следующий сезон.

Ранее сообщалось, что Эпицентр отпустил лучшего бомбардира в другой клуб Украинской Премьер-лиги.