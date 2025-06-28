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Украина. Премьер лига
28 июня 2025, 09:29 |
549
2

Тренер дебютанта УПЛ: «Леоненко мог добиться большего. Эти люди одаренные»

Сергей Нагорняк рассказал о Леоненко, Милевском и Алиеве

28 июня 2025, 09:29 |
549
2
Тренер дебютанта УПЛ: «Леоненко мог добиться большего. Эти люди одаренные»
ФК Эпицентр. Сергей Нагорняк

Украинский специалист Сергей Нагорняк, возглавляющий ныне Эпицентр, заявил, что Артем Милевский, Александр Алиев и Виктор Леоненко не смогли полностью реализовать свой потенциал.

«Это ребята, у которых был необычайный талант, и они, поверьте мне, и так добились неплохих результатов. Тот же Леоненко. Они могли добиться гораздо большего. Это люди, одаренные талантом, который не каждый футболист имеет. Но, к сожалению, не все так сложилось, как им хотелось бы», – рассказал Нагорняк.

Сегодня Сергей Нагорняк возглавляет Эпицентр. Именно под его руководством клуб впервые в своей истории сумел пробиться в Украинскую Премьер-лигу, где и начнет следующий сезон.

Ранее сообщалось, что Эпицентр отпустил лучшего бомбардира в другой клуб Украинской Премьер-лиги.

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Олег Вахоцкий Источник: YouTube
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Комментарии 2
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Lulinnha
За ЦСКА Витька ещё нормально бегал при стабильном бухаче. Здоровья хватало. Талант не видел особый.
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Денис Брегін
так і скажи,любили прибухнути два руснявих і білорус.
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