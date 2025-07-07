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Товарищеские матчи
Металлист 1925
07.07.2025 18:30 – FT 5 : 4
Карабах
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
07 июля 2025, 21:47 | Обновлено 07 июля 2025, 22:04
73
0

ВИДЕО. 4 тайма и 9 голов. Победа Металлиста 1925, у Карабаха забил Кащук

В 120-минутном товарищеском матче 9 мячей побывало в сетке ворот

07 июля 2025, 21:47 | Обновлено 07 июля 2025, 22:04
73
0
ВИДЕО. 4 тайма и 9 голов. Победа Металлиста 1925, у Карабаха забил Кащук
ФК Металлист 1925

Харьковский Металлист 1925 провел очередной матч во время летних учебно-тренировочных сборов в Австрии.

7 июля в 18:30 встретились Металлист 1925 Харьков и Карабах Агдам из Азербайджана.

Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі LIVE у Telegram Sport.ua

Формат матча: 4 тайма по 30 минут. Игра прошла на арене St. Ullrich Sportplatz в Санкт-Ульрих-ам-Пиллерзее.

Металлист 1925 выиграл зрелищный спарринг у Карабаха со счетом 5:4. В составе харьковской команды отличились Эрмир Рашица, Матвей Панченко, Артем Шабанов, Рамик Гаджиев, Ари Моура. Один из голов Карабаха забил украинский легионер Алексей Кащук.

Харьковский Металлист 1925, который в начале лета повысился в классе, продолжает подготовку к новому сезону УПЛ.

Товарищеский матч (4 тайма по 30 минут)

7 июля. Санкт-Ульрих-ам-Пиллерзее (Австрия), стадион Sportplatz St. Ulrich

18:30. Металлист 1925 (Украина) – Карабах (Азербайджан) – 5:4

Голы: Рашица, 11, Панченко, 26, Шабанов, 40, Гаджиев, 71, Ари Моура, 82 (пен) – Ахунзаде, 3, 13, Кащук, 96, Аддай, 114 (пен)

Металлист 1925: Варакута (Мозиль, 61, Проценко, 91), Капинус (Салюк, 61), Павлюк (Обинайя, 61), Шабанов (Снурницын, 61), Мартынюк (Кравец, 61), Калюжный (к) (Литвиненко, 61, Юрченко, 91), Гаджиев (Ари Моура, 73), Калитвинцев (Чурко, 61), Панченко (Когут, 61), Антюх (Король, 61), Рашица (Мба, 61, Овусу, 98)

Главный тренер – Младен Бартулович

Карабах: Кохальский, Матеус, Мадина, Байрамов, Дани, Педро, Янкович, Кади, Зубир (к), Леандро, Ахунзаде

Главный тренер – Гурбан Гурбанов

Предупреждения: Капинус, 24, Мба, 68, Король, 85 – Мадина, 58

Удаление: Король, 111 (второе предупреждение)

Видеозапись матча

Інфографіка

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товарищеские матчи Карабах Агдам чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Металлист 1925 контрольные матчи УПЛ видео голов и обзор Алексей Кащук
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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