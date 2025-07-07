ВИДЕО. 4 тайма и 9 голов. Победа Металлиста 1925, у Карабаха забил Кащук

Харьковский Металлист 1925 провел очередной матч во время летних учебно-тренировочных сборов в Австрии.

7 июля в 18:30 встретились Металлист 1925 Харьков и Карабах Агдам из Азербайджана.

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Формат матча: 4 тайма по 30 минут. Игра прошла на арене St. Ullrich Sportplatz в Санкт-Ульрих-ам-Пиллерзее.

Металлист 1925 выиграл зрелищный спарринг у Карабаха со счетом 5:4. В составе харьковской команды отличились Эрмир Рашица, Матвей Панченко, Артем Шабанов, Рамик Гаджиев, Ари Моура. Один из голов Карабаха забил украинский легионер Алексей Кащук.

Харьковский Металлист 1925, который в начале лета повысился в классе, продолжает подготовку к новому сезону УПЛ.

Товарищеский матч (4 тайма по 30 минут)

7 июля. Санкт-Ульрих-ам-Пиллерзее (Австрия), стадион Sportplatz St. Ulrich

18:30. Металлист 1925 (Украина) – Карабах (Азербайджан) – 5:4

Голы: Рашица, 11, Панченко, 26, Шабанов, 40, Гаджиев, 71, Ари Моура, 82 (пен) – Ахунзаде, 3, 13, Кащук, 96, Аддай, 114 (пен)

Металлист 1925: Варакута (Мозиль, 61, Проценко, 91), Капинус (Салюк, 61), Павлюк (Обинайя, 61), Шабанов (Снурницын, 61), Мартынюк (Кравец, 61), Калюжный (к) (Литвиненко, 61, Юрченко, 91), Гаджиев (Ари Моура, 73), Калитвинцев (Чурко, 61), Панченко (Когут, 61), Антюх (Король, 61), Рашица (Мба, 61, Овусу, 98)

Главный тренер – Младен Бартулович

Карабах: Кохальский, Матеус, Мадина, Байрамов, Дани, Педро, Янкович, Кади, Зубир (к), Леандро, Ахунзаде

Главный тренер – Гурбан Гурбанов

Предупреждения: Капинус, 24, Мба, 68, Король, 85 – Мадина, 58

Удаление: Король, 111 (второе предупреждение)

Видеозапись матча

Інфографіка