Металлист 1925 – Карабах. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 7 июля в 18:30 видеотрансляцию товарищеского матча
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.
7 июля в 18:30 встречаются Металлист 1925 Харьков и Карабах Агдам из Азербайджана.
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Металлист 1925 проводит летние учебно-тренировочные сборы в Австрии. Игра пройдет на арене St. Ullrich Sportplaz.
Харьковский Металлист 1925 повысился в классе из Первой лиги и ведет подготовку к сезону УПЛ.
Металлист 1925 – Карабах. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
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