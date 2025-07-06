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Товарищеские матчи
Металлист 1925
07.07.2025 18:30 - : -
Карабах
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
06 июля 2025, 22:17 | Обновлено 06 июля 2025, 22:20
174
0

Металлист 1925 – Карабах. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 июля в 18:30 видеотрансляцию товарищеского матча

06 июля 2025, 22:17 | Обновлено 06 июля 2025, 22:20
174
0
Металлист 1925 – Карабах. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлист 1925

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

7 июля в 18:30 встречаются Металлист 1925 Харьков и Карабах Агдам из Азербайджана.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Металлист 1925 проводит летние учебно-тренировочные сборы в Австрии. Игра пройдет на арене St. Ullrich Sportplaz.

Харьковский Металлист 1925 повысился в классе из Первой лиги и ведет подготовку к сезону УПЛ.

Металлист 1925 – Карабах. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Металлист 1925 смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Карабах Агдам
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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