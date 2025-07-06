Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

7 июля в 18:30 встречаются Металлист 1925 Харьков и Карабах Агдам из Азербайджана.

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Металлист 1925 проводит летние учебно-тренировочные сборы в Австрии. Игра пройдет на арене St. Ullrich Sportplaz.

Харьковский Металлист 1925 повысился в классе из Первой лиги и ведет подготовку к сезону УПЛ.

Металлист 1925 – Карабах. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча