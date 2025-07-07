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Металлист 1925
07.07.2025 18:30 – FT 5 : 4
Карабах
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Украина. Премьер лига
07 июля 2025, 21:04 | Обновлено 07 июля 2025, 21:07
1280
5

Металлист 1925 провел яркий матч с девятью голами

Команда Бартуловича обыграла Карабах

07 июля 2025, 21:04 | Обновлено 07 июля 2025, 21:07
1280
5
Металлист 1925 провел яркий матч с девятью голами
ФК Металлист 1925

Новичок УПЛ Металлист 1925 продолжает подготовку к новому сезону. Команда Младена Бартуловича в Австрии провела матч против Карабаха, обыграв азербайджанского соперника со счетом 5:4.

Интересно, что команды сыграли четыре тайма по 30 минут, а капитаном Металлиста 1925 уже стал новичок и хавбек сборной Украины Иван Калюжный.

В составе харьковской команды голы забивали пять разных игроков, а у соперника отличился украинец Алексей Кащук.

Завтра команда сыграет против чешского Злина.

Металлист 1925 – Карабах 5:4
Голы: Рашица, 11, Панченко, 26, Шабанов, 40, Гаджиев, 70, Ари Моура, 83 (с пен) – Анундзаде, 3, 13, Кащук, 96, Аддай, 114 (с пен)

Металлист 1925: Варакута (Мозиль 61, Проценко 91), Капинус (Салюк 61), Павлюк (Обинайя 61), Шабанов (Снурницын 61), Мартынюк (Кравец 61), Калюжный (к) (Литвиненко 61, Юрченко 91), Гаджиєв (Ари Моура 73), Калитвинцев (Чурко 61), Панченко (Когут 61), Антюх (Король 61), Рашица (Мба 61, Овусу 98)

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 5
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Met1925
Праздник в Первой Столице! 
А где там второстоличные, языки проглотили?
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+1
Arera
Мы уже готовы к ЛЧ!
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0
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