Металлист 1925 провел яркий матч с девятью голами

Новичок УПЛ Металлист 1925 продолжает подготовку к новому сезону. Команда Младена Бартуловича в Австрии провела матч против Карабаха, обыграв азербайджанского соперника со счетом 5:4.

Интересно, что команды сыграли четыре тайма по 30 минут, а капитаном Металлиста 1925 уже стал новичок и хавбек сборной Украины Иван Калюжный.

В составе харьковской команды голы забивали пять разных игроков, а у соперника отличился украинец Алексей Кащук.

Завтра команда сыграет против чешского Злина.

Металлист 1925 – Карабах 5:4

Голы: Рашица, 11, Панченко, 26, Шабанов, 40, Гаджиев, 70, Ари Моура, 83 (с пен) – Анундзаде, 3, 13, Кащук, 96, Аддай, 114 (с пен)

Металлист 1925: Варакута (Мозиль 61, Проценко 91), Капинус (Салюк 61), Павлюк (Обинайя 61), Шабанов (Снурницын 61), Мартынюк (Кравец 61), Калюжный (к) (Литвиненко 61, Юрченко 91), Гаджиєв (Ари Моура 73), Калитвинцев (Чурко 61), Панченко (Когут 61), Антюх (Король 61), Рашица (Мба 61, Овусу 98)