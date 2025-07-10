Результаты улучшаются. Александрия сыграла вничью с обидчиком Полесья
Вице-чемпион Украины провел спарринг со словацким клубом ДАК 1904
Вторую часть учебно-тренировочных сборов «Александрия» проводит в Австрии. Команда сыграла товарищеский матч со словацким клубом ДАК 1904. Встреча завершилась нулевой ничьей.
Предыдущие два контрольных матча на австрийских учебно-тренировочных сборах сложился для «Александрии» неудачно. Команда со счетом 1:4 проиграла хорватскому клубу «Риека». А 9 июля «Александрия» уступила венгерскому «Залаэгерсегу» 0:1
Третьим соперником «Александрии» на австрийских сборах стал словацкий клуб ДАК 1904. Словаки на летних сборах уже встречались с представителем УПЛ. 5 июля ДАК 1904 со счетом 3:0 обыграл житомирское «Полесье».
В матче «Александрия» – ДАК 1904 оборона преобладала над атакой. Команды так и не смогли открыть счет.
Товарищеский матч. 10 июля. Австрия
«Александрия» – ДАК 1904 – 0:0
Видеозапись матча
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