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Товарищеские матчи
Александрия
10.07.2025 18:30 – FT 0 : 0
ДАК 1904
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Украина. Премьер лига
10 июля 2025, 20:53 |
405
0

Результаты улучшаются. Александрия сыграла вничью с обидчиком Полесья

Вице-чемпион Украины провел спарринг со словацким клубом ДАК 1904

10 июля 2025, 20:53 |
405
0
Результаты улучшаются. Александрия сыграла вничью с обидчиком Полесья
ФК Александрия

Вторую часть учебно-тренировочных сборов «Александрия» проводит в Австрии. Команда сыграла товарищеский матч со словацким клубом ДАК 1904. Встреча завершилась нулевой ничьей.

Предыдущие два контрольных матча на австрийских учебно-тренировочных сборах сложился для «Александрии» неудачно. Команда со счетом 1:4 проиграла хорватскому клубу «Риека». А 9 июля «Александрия» уступила венгерскому «Залаэгерсегу» 0:1

Третьим соперником «Александрии» на австрийских сборах стал словацкий клуб ДАК 1904. Словаки на летних сборах уже встречались с представителем УПЛ. 5 июля ДАК 1904 со счетом 3:0 обыграл житомирское «Полесье».

В матче «Александрия» – ДАК 1904 оборона преобладала над атакой. Команды так и не смогли открыть счет.

Товарищеский матч. 10 июля. Австрия

«Александрия» – ДАК 1904 – 0:0

Видеозапись матча

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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