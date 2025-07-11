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Товарищеские матчи
Александрия
10.07.2025 18:30 – FT 0 : 0
ДАК 1904
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Украина. Премьер лига
11 июля 2025, 14:22 |
51
0

Александрия (Украина) – ДАК 1904 (Словакия) – 0:0. Видеообзор матча

Вице-чемпион Украины сыграл вничью с обидчиком «Полесья»

11 июля 2025, 14:22 |
51
0
Александрия (Украина) – ДАК 1904 (Словакия) – 0:0. Видеообзор матча
ФК Александрия

«Александрия» вторую часть учебно-тренировочных сборов проводит в Австрии. Команда сыграла товарищеский матч со словацким клубом ДАК 1904. Встреча завершилась вничью 0:0.

Третьим соперником «Александрии» на австрийских сборах стал словацкий клуб ДАК 1904. Словаки на летних сборах уже встречались с представителем УПЛ. 5 июля ДАК 1904 со счетом 3:0 обыграл житомирское «Полесье».

В матче «Александрия» – ДАК 1904 оборона преобладала над атакой. Команды так и не смогли открыть счет.

Товарищеский матч. 10 июля. Австрия

«Александрия» (Украина) – ДАК 1904 (Словакия) – 0:0

Состав «Александрии»: Никита Шевченко, Никита Кравченко, Мигель Кампос, Жоселен Беиратче, Тео Ндика, Денис Шостак, Дмитрий Мышнев, Кирилл Ковалец (к), Матеус, Жота, Теди Цара

Запасные: Виктор Долгий, Назар Макаренко, Юрий Матвеев, Данил Скорко, Сергей Булеца, Назар Прокопенко, Илья Ухань, Евгений Смирный, Артем Козак, Ярослав Базаев, Безерра, Андрей Кулаков.

Видеообзор матча

Видеозапись матча

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Сергей Турчак Источник: ФК Александрия
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