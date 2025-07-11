Александрия (Украина) – ДАК 1904 (Словакия) – 0:0. Видеообзор матча
Вице-чемпион Украины сыграл вничью с обидчиком «Полесья»
«Александрия» вторую часть учебно-тренировочных сборов проводит в Австрии. Команда сыграла товарищеский матч со словацким клубом ДАК 1904. Встреча завершилась вничью 0:0.
Третьим соперником «Александрии» на австрийских сборах стал словацкий клуб ДАК 1904. Словаки на летних сборах уже встречались с представителем УПЛ. 5 июля ДАК 1904 со счетом 3:0 обыграл житомирское «Полесье».
В матче «Александрия» – ДАК 1904 оборона преобладала над атакой. Команды так и не смогли открыть счет.
Товарищеский матч. 10 июля. Австрия
«Александрия» (Украина) – ДАК 1904 (Словакия) – 0:0
Состав «Александрии»: Никита Шевченко, Никита Кравченко, Мигель Кампос, Жоселен Беиратче, Тео Ндика, Денис Шостак, Дмитрий Мышнев, Кирилл Ковалец (к), Матеус, Жота, Теди Цара
Запасные: Виктор Долгий, Назар Макаренко, Юрий Матвеев, Данил Скорко, Сергей Булеца, Назар Прокопенко, Илья Ухань, Евгений Смирный, Артем Козак, Ярослав Базаев, Безерра, Андрей Кулаков.
Видеообзор матча
Видеозапись матча
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