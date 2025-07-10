Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александрия проводит спарринг с клубом ДАК 1904. Стартовые составы
Товарищеские матчи
Александрия
10.07.2025 18:30 – 8 0 : 0
ДАК 1904
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
10 июля 2025, 17:51 | Обновлено 10 июля 2025, 17:52
147
0

Александрия проводит спарринг с клубом ДАК 1904. Стартовые составы

Вице-чемпион Украины сыграет третий контрольный матч на сборах в Австрии

10 июля 2025, 17:51 | Обновлено 10 июля 2025, 17:52
147
0
Александрия проводит спарринг с клубом ДАК 1904. Стартовые составы
ФК Александрия

Вторую часть учебно-тренировочных сборов «Александрия» проводит в Австрии. Команда сыграет товарищеский матч со словацким клубом ДАК 1904.

Уже два контрольных матча на австрийских учебно-тренировочных сборах сложился для «Александрии» неудачно. Команда со счетом 1:4 проиграла хорватскому клубу «Риека». А 9 июля «Александрия» уступила венгерскому «Залаэгерсегу» 0:1

Третьим соперником «Александрии» на австрийских сборах станет словацкий клуб ДАК 1904. Словаки на летних сборах уже встречались с представителем УПЛ. 5 июля ДАК 1904 со счетом 3:0 обыграл житомирское «Полесье».

Матч «Александрия» – ДАК 1904 начнется в 18:30 по Киеву. Запланирована трансляция поединка.

По теме:
Александрия – ДАК 1904. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВИДЕО. Эмоциональный спад. Мидтьюлланд забил третий мяч в игре с Динамо
ВИДЕО. Моргун не спас. Динамо пропустило второй мяч после перерыва
товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Александрия Украинская Премьер-лига стартовые составы контрольные матчи УПЛ чемпионат Словакии по футболу ДАК 1904 Дунайска Стреда
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Алонсо должен радоваться. 15 мыслей после матча Реала и ПСЖ
Футбол | 10 июля 2025, 12:33 18
Алонсо должен радоваться. 15 мыслей после матча Реала и ПСЖ
Алонсо должен радоваться. 15 мыслей после матча Реала и ПСЖ

Какой чудесный день, чтобы проиграть 0:4

Хаби Алонсо рассказал, почему Реал потерпел фиаско от ПСЖ со счетом 0:4
Футбол | 10 июля 2025, 09:23 2
Хаби Алонсо рассказал, почему Реал потерпел фиаско от ПСЖ со счетом 0:4
Хаби Алонсо рассказал, почему Реал потерпел фиаско от ПСЖ со счетом 0:4

Мадридцы вылетели из КЧМ-2025

Вратарь Реала назвал причину разгромного поражения от ПСЖ
Футбол | 10.07.2025, 01:50
Вратарь Реала назвал причину разгромного поражения от ПСЖ
Вратарь Реала назвал причину разгромного поражения от ПСЖ
Коуч Ильвеса: «Нам противостоит Шахтер, сильный клуб. У них новый тренер»
Футбол | 10.07.2025, 18:35
Коуч Ильвеса: «Нам противостоит Шахтер, сильный клуб. У них новый тренер»
Коуч Ильвеса: «Нам противостоит Шахтер, сильный клуб. У них новый тренер»
ПСЖ принял категорическое решение по Забарному. Илье это не понравится
Футбол | 09.07.2025, 23:07
ПСЖ принял категорическое решение по Забарному. Илье это не понравится
ПСЖ принял категорическое решение по Забарному. Илье это не понравится
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Турки Аль-Шейх обратился к Красюку после того, как тот ушел от Усика
Турки Аль-Шейх обратился к Красюку после того, как тот ушел от Усика
09.07.2025, 05:14
Бокс
Ливерпуль расторг контракт с Жотой. Это сделано умышленно
Ливерпуль расторг контракт с Жотой. Это сделано умышленно
09.07.2025, 12:21 6
Футбол
Долгожданная битва. Определена первая пара 1/2 финала Уимблдона у мужчин
Долгожданная битва. Определена первая пара 1/2 финала Уимблдона у мужчин
08.07.2025, 21:50 1
Теннис
На каком месте Украина? Таблица коэффициентов УЕФА перед стартом евросезона
На каком месте Украина? Таблица коэффициентов УЕФА перед стартом евросезона
08.07.2025, 17:00 29
Футбол
Воздух стал чище. Определены обе полуфинальные пары Уимблдона-2025 у женщин
Воздух стал чище. Определены обе полуфинальные пары Уимблдона-2025 у женщин
09.07.2025, 18:59 41
Теннис
Вот это так поворот. Звезда сборной Украины поедет играть к Моуриньо
Вот это так поворот. Звезда сборной Украины поедет играть к Моуриньо
10.07.2025, 07:40 9
Футбол
БУФФОН: «Он должен был получить 5 Золотых мячей, но не выиграл ни одного»
БУФФОН: «Он должен был получить 5 Золотых мячей, но не выиграл ни одного»
09.07.2025, 08:20 8
Футбол
Экс-соперник Кличко: «Я его вырублю и в свои 53 тысячи лет»
Экс-соперник Кличко: «Я его вырублю и в свои 53 тысячи лет»
09.07.2025, 04:38
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем