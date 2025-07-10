Александрия проводит спарринг с клубом ДАК 1904. Стартовые составы

Вторую часть учебно-тренировочных сборов «Александрия» проводит в Австрии. Команда сыграет товарищеский матч со словацким клубом ДАК 1904.

Уже два контрольных матча на австрийских учебно-тренировочных сборах сложился для «Александрии» неудачно. Команда со счетом 1:4 проиграла хорватскому клубу «Риека». А 9 июля «Александрия» уступила венгерскому «Залаэгерсегу» 0:1

Третьим соперником «Александрии» на австрийских сборах станет словацкий клуб ДАК 1904. Словаки на летних сборах уже встречались с представителем УПЛ. 5 июля ДАК 1904 со счетом 3:0 обыграл житомирское «Полесье».

Матч «Александрия» – ДАК 1904 начнется в 18:30 по Киеву. Запланирована трансляция поединка.