Украинские клубы активно проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

10 июля в 18:30 встречаются Александрия и ДАК 1904 Дунайска Стреда из Словакии.

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Команда проводит летние учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Команды сыграют спарринг на арене Krauterdorfstadion Sochau в австрийском Зехау.

Александрия готовится к квалификации Q2 Лиги конференций, где сыграет против команды, которая проиграет в паре Q1 ЛЕ: АЕК Ларнака (Кипр) – Партизан (Сербия).

Александрия – ДАК 1904. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча