Александрия – ДАК 1904. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 10 июля в 18:30 видеотрансляцию товарищеского матча
Украинские клубы активно проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.
10 июля в 18:30 встречаются Александрия и ДАК 1904 Дунайска Стреда из Словакии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команда проводит летние учебно-тренировочные сборы в Австрии.
Команды сыграют спарринг на арене Krauterdorfstadion Sochau в австрийском Зехау.
Александрия готовится к квалификации Q2 Лиги конференций, где сыграет против команды, которая проиграет в паре Q1 ЛЕ: АЕК Ларнака (Кипр) – Партизан (Сербия).
Александрия – ДАК 1904. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
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