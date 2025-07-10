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Товарищеские матчи
Александрия
10.07.2025 18:30 – 9 0 : 0
ДАК 1904
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
10 июля 2025, 18:30 | Обновлено 10 июля 2025, 18:43
303
0

Александрия – ДАК 1904. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 июля в 18:30 видеотрансляцию товарищеского матча

10 июля 2025, 18:30 | Обновлено 10 июля 2025, 18:43
303
0
Александрия – ДАК 1904. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Александрия

Украинские клубы активно проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

10 июля в 18:30 встречаются Александрия и ДАК 1904 Дунайска Стреда из Словакии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда проводит летние учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Команды сыграют спарринг на арене Krauterdorfstadion Sochau в австрийском Зехау.

Александрия готовится к квалификации Q2 Лиги конференций, где сыграет против команды, которая проиграет в паре Q1 ЛЕ: АЕК Ларнака (Кипр) – Партизан (Сербия).

Александрия – ДАК 1904. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Александрия Украинская Премьер-лига смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ ДАК 1904 Дунайска Стреда
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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