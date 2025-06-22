Выбор Скрипника. Заря опубликовала заявку на тренировочный сбор в Словении
Вместе с командой за границу отправятся 22 футболиста
Луганская «Заря», которую во второй раз возглавил Виктор Скрипник, представила заявку команды на летние сборы в Словении.
Опытный специалист определился со списком из 22 футболистов.
22 июня команда отправится на учебно-тренировочные сборы в городок Рогашка Слатина, куда прибудет уже 23 числа.
Заявка «Зари» на тренировочный сбор в Словении
Вратари: Косовский, Сапутин, Турбаевский
Защитники: Вантух, Джордан, Эскинья, Жуниньо, Тронтель, Янич
Полузащитники: Башич, Белоцерковец, Вакула, Головкин, Дрышлюк, Кораблин, Маткевич, Малыш, Мичин, Попара, Слесар
Нападающие: Будковский, Горбач
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