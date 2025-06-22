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  4. Выбор Скрипника. Заря опубликовала заявку на тренировочный сбор в Словении
Украина. Премьер лига
22 июня 2025, 12:34 | Обновлено 22 июня 2025, 12:53
1022
0

Выбор Скрипника. Заря опубликовала заявку на тренировочный сбор в Словении

Вместе с командой за границу отправятся 22 футболиста

22 июня 2025, 12:34 | Обновлено 22 июня 2025, 12:53
1022
0
Выбор Скрипника. Заря опубликовала заявку на тренировочный сбор в Словении
ФК Заря

Луганская «Заря», которую во второй раз возглавил Виктор Скрипник, представила заявку команды на летние сборы в Словении.

Опытный специалист определился со списком из 22 футболистов.

22 июня команда отправится на учебно-тренировочные сборы в городок Рогашка Слатина, куда прибудет уже 23 числа.

Заявка «Зари» на тренировочный сбор в Словении

Вратари: Косовский, Сапутин, Турбаевский

Защитники: Вантух, Джордан, Эскинья, Жуниньо, Тронтель, Янич

Полузащитники: Башич, Белоцерковец, Вакула, Головкин, Дрышлюк, Кораблин, Маткевич, Малыш, Мичин, Попара, Слесар

Нападающие: Будковский, Горбач

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Андрей Витренко Источник: ФК Заря Луганск
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