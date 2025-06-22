Выбор Скрипника. Заря опубликовала заявку на тренировочный сбор в Словении

Луганская «Заря», которую во второй раз возглавил Виктор Скрипник, представила заявку команды на летние сборы в Словении.

Опытный специалист определился со списком из 22 футболистов.

22 июня команда отправится на учебно-тренировочные сборы в городок Рогашка Слатина, куда прибудет уже 23 числа.

Заявка «Зари» на тренировочный сбор в Словении

Вратари: Косовский, Сапутин, Турбаевский

Защитники: Вантух, Джордан, Эскинья, Жуниньо, Тронтель, Янич

Полузащитники: Башич, Белоцерковец, Вакула, Головкин, Дрышлюк, Кораблин, Маткевич, Малыш, Мичин, Попара, Слесар

Нападающие: Будковский, Горбач