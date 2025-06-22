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  4. Сколько получает Матвиенко? Что у легионеров? Раскрыты зарплаты в Шахтере
Украина. Премьер лига
22 июня 2025, 12:31 | Обновлено 22 июня 2025, 13:55
2592
4

Сколько получает Матвиенко? Что у легионеров? Раскрыты зарплаты в Шахтере

СМИ рассекретили уровень зарплат в расположении «горняков»

22 июня 2025, 12:31 | Обновлено 22 июня 2025, 13:55
2592
4
Сколько получает Матвиенко? Что у легионеров? Раскрыты зарплаты в Шахтере
ФК Шахтер Донецк

В СМИ рассекретили уровень зарплат и премиальных в расположении донецкого «Шахтера», проваливших прошлый сезон в Украинской Премьер-лиге.

По информации ТаТоТаке, большинство игроков основного состава «Шахтера» зарабатывают примерно 50 тысяч в валюте (за месяц). Николай Матвиенко получает около миллиона долларов в год.

Сообщается, что Педриньо и Кауан Элиас зарабатывают около двух миллионов долларов в год. Где-то в тех пределах получает и форвард Лассина Траоре, перебравшийся в Шахтер еще в довоенные времена из Аякса.

В прошлом сезоне Шахтер занял третье место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, что заставило руководство «горняков» уволить Марино Пушича. В настоящее время донецкий Шахтер возглавляет турецкий специалист Арда Туран.

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Лассина Траоре Николай Матвиенко Кауан Элиас Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва) Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу зарплаты премиальные
Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 4
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MaximusOne
Траоре 😂 
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+4
SosokDayany
Ахах, а Коли Привоз молодець , за свою бездарну гру розкрутив рижого бандита на лям .
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+2
Burevestnik
Загальна зарплата гравців Шахтьора 
в 2,5 рази більша зарплати гравців Динамо.
Але чомусь Шахтьор бронзовий.
Чому так???
Може прихильники бронзових це зможуть пояснити...
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0
ZloyDeda
А чому не називається джерело-журналіст, який це вкинув стосовно Шахтаря і Динамо, навмисно аби розвести срач під дописами на сайтах і у групах, які це перепостять?! А це брехун і хайпожер Співаковський зробив аби привернути до себе увагу і щоб побільше читачів цей його висер прочитали.
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-1
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