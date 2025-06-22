Сколько получает Матвиенко? Что у легионеров? Раскрыты зарплаты в Шахтере
СМИ рассекретили уровень зарплат в расположении «горняков»
В СМИ рассекретили уровень зарплат и премиальных в расположении донецкого «Шахтера», проваливших прошлый сезон в Украинской Премьер-лиге.
По информации ТаТоТаке, большинство игроков основного состава «Шахтера» зарабатывают примерно 50 тысяч в валюте (за месяц). Николай Матвиенко получает около миллиона долларов в год.
Сообщается, что Педриньо и Кауан Элиас зарабатывают около двух миллионов долларов в год. Где-то в тех пределах получает и форвард Лассина Траоре, перебравшийся в Шахтер еще в довоенные времена из Аякса.
В прошлом сезоне Шахтер занял третье место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, что заставило руководство «горняков» уволить Марино Пушича. В настоящее время донецкий Шахтер возглавляет турецкий специалист Арда Туран.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Победитель Лиги чемпионов – о Месси
Лидером списка стал Витинья
в 2,5 рази більша зарплати гравців Динамо.
Але чомусь Шахтьор бронзовий.
Чому так???
Може прихильники бронзових це зможуть пояснити...