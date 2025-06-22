Сколько получает Ярмоленко? Что у Бражко? Раскрыты зарплаты игроков Динамо

Украинский журналист рассекретил уровень зарплат и премиальных в расположении киевского «Динамо», которые торжествовали в прошлом сезоне Украинской Премьер-лиги.

По данным источника, молодые исполнители киевлян получают около 15-20 тысяч долларов в месяц. Более опытные – 30-40 тысяч в валюте.

Сообщается, что вознаграждение Андрея Ярмоленко и Виталия Буяльского свыше 50 тысяч долларов в месяц в валюте. Рекордсменами «бело-синих» являются Николай Шапаренко и Владимир Бражко, подписавшие новые соглашения с киевлянами. Они получают около миллиона долларов в год.

Ранее сообщалось, что Андрей Ярмоленко получит руководящий пост в структуре Динамо после завершения профессиональной карьеры.