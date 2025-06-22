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  4. Сколько получает Ярмоленко? Что у Бражко? Раскрыты зарплаты игроков Динамо
Украина. Премьер лига
22 июня 2025, 12:09 | Обновлено 22 июня 2025, 12:42
1638
1

Сколько получает Ярмоленко? Что у Бражко? Раскрыты зарплаты игроков Динамо

Журналист рассекретил уровень зарплат в расположении «бело-синих»

22 июня 2025, 12:09 | Обновлено 22 июня 2025, 12:42
1638
1
Сколько получает Ярмоленко? Что у Бражко? Раскрыты зарплаты игроков Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Украинский журналист рассекретил уровень зарплат и премиальных в расположении киевского «Динамо», которые торжествовали в прошлом сезоне Украинской Премьер-лиги.

По данным источника, молодые исполнители киевлян получают около 15-20 тысяч долларов в месяц. Более опытные – 30-40 тысяч в валюте.

Сообщается, что вознаграждение Андрея Ярмоленко и Виталия Буяльского свыше 50 тысяч долларов в месяц в валюте. Рекордсменами «бело-синих» являются Николай Шапаренко и Владимир Бражко, подписавшие новые соглашения с киевлянами. Они получают около миллиона долларов в год.

Ранее сообщалось, что Андрей Ярмоленко получит руководящий пост в структуре Динамо после завершения профессиональной карьеры.

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зарплаты Динамо Киев Украинская Премьер-лига Андрей Ярмоленко Виталий Буяльский Владимир Бражко Николай Шапаренко чемпионат Украины по футболу Игорь Суркис Михаил Спиваковский
Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
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ttt
ну і стовідсотково половину грошей донатять на всу......так? Вони ж патріоти...а не аби яка х-ня
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