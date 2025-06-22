Сколько платит Буткевич? Раскрыты зарплаты и премии Полесья в УПЛ
Журналист рассекретил уровень зарплат в расположении «волков»
Украинский журналист рассекретил некоторые финансовые аспекты по расположению житомирского «Полесья». Журналист рассказал о зарплатах в житомирском клубе.
По информации источника, опытные украинские игроки «волков» получают около 15-20 тысяч долларов в месяц. Молодые легионеры житомирского клуба довольствовались значительно меньшими цифрами – около 3-6 тысяч долларов.
Многострадальный уругвайский легионер «волков» Факундо Батиста, не желающий возвращаться в Украину из-за военных действий орков, в прошлом сезоне получал около 400-450 тысяч в валюте.
Сообщается, что лидером по заработной плате в Полесье является вингер национальной сборной Украины Алексей Гулуцяк зарабатывает около 1.5 миллиона долларов в год.
По данным источника, премиальные «волков» – около 10-15 тысяч гривен за игру (каждому), но за победы над донецким «Шахтером» Буткевич платил команде 5 премиальных (50-70 тысяч гривен). За попадание в еврокубки «волки» получили около двух миллионов долларов на команду.
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