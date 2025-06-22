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Украина. Премьер лига
22 июня 2025, 11:54 | Обновлено 22 июня 2025, 12:42
1533
2

Сколько платит Буткевич? Раскрыты зарплаты и премии Полесья в УПЛ

Журналист рассекретил уровень зарплат в расположении «волков»

22 июня 2025, 11:54 | Обновлено 22 июня 2025, 12:42
1533
2
Сколько платит Буткевич? Раскрыты зарплаты и премии Полесья в УПЛ
ФК Полесье. Геннадий Буткевич

Украинский журналист рассекретил некоторые финансовые аспекты по расположению житомирского «Полесья». Журналист рассказал о зарплатах в житомирском клубе.

По информации источника, опытные украинские игроки «волков» получают около 15-20 тысяч долларов в месяц. Молодые легионеры житомирского клуба довольствовались значительно меньшими цифрами – около 3-6 тысяч долларов.

Многострадальный уругвайский легионер «волков» Факундо Батиста, не желающий возвращаться в Украину из-за военных действий орков, в прошлом сезоне получал около 400-450 тысяч в валюте.

Сообщается, что лидером по заработной плате в Полесье является вингер национальной сборной Украины Алексей Гулуцяк зарабатывает около 1.5 миллиона долларов в год.

По данным источника, премиальные «волков» – около 10-15 тысяч гривен за игру (каждому), но за победы над донецким «Шахтером» Буткевич платил команде 5 премиальных (50-70 тысяч гривен). За попадание в еврокубки «волки» получили около двух миллионов долларов на команду.

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Геннадий Буткевич премиальные зарплаты Полесье Житомир Михаил Спиваковский Факундо Батиста Алексей Гуцуляк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
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a.fedorenko1953
Агент 007 розкрив таємницю зарплатні Полісся!!!!!!!
Всім читати, Строчно !!!
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