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  4. Руслан РОТАНЬ: «У нас будет с ним разговор. Мне нужно понять его желание»
Украина. Премьер лига
22 июня 2025, 08:16 |
1175
0

Руслан РОТАНЬ: «У нас будет с ним разговор. Мне нужно понять его желание»

Специалист высказался о Факундо Батисте

22 июня 2025, 08:16 |
1175
0
Руслан РОТАНЬ: «У нас будет с ним разговор. Мне нужно понять его желание»
ФК Полесье. Руслан Ротань

Новый главный тренер житомирского «Полесья» Руслан Ротань прояснил ситуацию, сложившуюся вокруг легионера «волков» Факундо Батисты. Уругваец боится ехать в Украину из-за войны.

«Батиста приедет на сборы в Австрии, у нас будет с ним разговор. Во-первых, нужно будет понять его желание играть в этом коллективе. Если он готов отдаваться за эту команду, то мы будем только рады иметь такого игрока высокого уровня», – сказал специалист.

Контракт Факундо с «Полисьям» действует до 31 декабря 2027 года. Transfermarkt оценивает уругвайского нападающего в два миллиона евро.

Орки полномасштабно ворвались на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.

Ранее Руслан Ротань высказал свое мнение по поводу опального легионера «волков» Бени Макуана, которого вернули из аренды в ЛНЗ

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Олег Вахоцкий Источник: ФК Полесье
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