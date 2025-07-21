Спаслись от поражения. Карпаты провели спарринг с клубом Аль-Шарджа из ОАЭ
Команда Владислава Лупашко забила в конце матча
«Карпаты» продолжают подготовку к старту нового сезона на учебно-тренировочных сборах в Австрии. В понедельник, 21 июля, команда Владислава Лупашко провела товарищеский матч.
Соперником львовского клуба стал клуб «Аль-Шарджа» из ОАЭ. В прошлом чемпионате «Аль-Шарджа» финишировала на второй строчке в чемпионате. Также команда победила в Лиге чемпионов АФК 2 – втором по значимости клубном турнире, который проводит Азиатская конфедерация футбола (аналог Лиги Европы).
Первый тайм поединка прошел без забитых мячей. А после перерыва «Аль-Шарджа» открыла счет. Автором гола на 64-й минуте стал Луан Перейра. Уйти от поражения подопечные Лупашко смогли на 87-й минуте. Спасительным для «Карпат» стал гол Игоря Краснопира.
Товарищеский матч. 21 июля. Австрия
«Карпаты» Львов Украина – «Аль-Шарджа» ОАЭ – 1:1
Гол: Краснопир, 87 – Перейра, 64
Видеозапись матча
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