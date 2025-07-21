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Товарищеские матчи
Карпаты Львов
21.07.2025 18:00 – FT 1 : 1
Аль-Шарджа
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Украина. Премьер лига
21 июля 2025, 19:56 |
291
0

Спаслись от поражения. Карпаты провели спарринг с клубом Аль-Шарджа из ОАЭ

Команда Владислава Лупашко забила в конце матча

21 июля 2025, 19:56 |
291
0
Спаслись от поражения. Карпаты провели спарринг с клубом Аль-Шарджа из ОАЭ
ФК Карпаты

«Карпаты» продолжают подготовку к старту нового сезона на учебно-тренировочных сборах в Австрии. В понедельник, 21 июля, команда Владислава Лупашко провела товарищеский матч.

Соперником львовского клуба стал клуб «Аль-Шарджа» из ОАЭ. В прошлом чемпионате «Аль-Шарджа» финишировала на второй строчке в чемпионате. Также команда победила в Лиге чемпионов АФК 2 – втором по значимости клубном турнире, который проводит Азиатская конфедерация футбола (аналог Лиги Европы).

Первый тайм поединка прошел без забитых мячей. А после перерыва «Аль-Шарджа» открыла счет. Автором гола на 64-й минуте стал Луан Перейра. Уйти от поражения подопечные Лупашко смогли на 87-й минуте. Спасительным для «Карпат» стал гол Игоря Краснопира.

Товарищеский матч. 21 июля. Австрия

«Карпаты» Львов Украина – «Аль-Шарджа» ОАЭ – 1:1

Гол: Краснопир, 87 – Перейра, 64

Видеозапись матча

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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